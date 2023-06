“Cualquier ‘corcholata’ garantiza continuidad”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquiera que quede de los cuatro aspirantes que buscan la candidatura presidencial de Morena —el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum; el titular de la Segob, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal— actuará de manera responsable y garantizará la “continuidad con cambio”.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que los cuatro aspirantes son “de primera” y que son gente preparada para ocupar la Presidencia de la República, por lo que se puede retirar tranquilamente a su quinta en Palenque, Chiapas.

“Los cuatro que han decidido participar, de primera. Estoy muy contento por eso, porque voy a entregar la estafeta a quien va a actuar, estoy seguro, de manera responsable y va a garantizar la continuidad con cambio. Sería muy preocupante que no tuviésemos cuadros, que no hubiese gente preparada para ocupar el cargo de presidente de la República, hombre o mujer, pero sí tenemos; entonces, me puedo ir a Palenque tranquilo, con mi conciencia tranquila”.

Ayer mismo, el Presidente consideró que no tiene por qué haber rupturas en el proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato presidencial rumbo a 2024.

“Es muy importante que no haya rupturas y no tiene por qué haber, si es piso parejo, si no hay ‘dedazo’, si es el pueblo el que va a decidir, en el caso de Morena por encuestas, así se ha decidido en los gobiernos de los estados y no ha habido rupturas, muy pocas, lo que ha habido son triunfos”.

En conferencia de prensa, el mandatario celebró que además de las “corcholatas” presidenciales de su partido estén interesados aspirantes del PT, como Gerardo Fernández Noroña, y del PVEM, como el senador Manuel Velasco. “Ya inicio el proceso, qué bien que se estén apuntando quienes van a participar en Morena, en el PT y en el PVEM, que son los partidos que han ido juntos en casi todas las elecciones, qué bueno”.

Otro destape

El senador del Grupo Plural Germán Martínez informó ayer que buscará ser presidente de México en las elecciones de 2024 y aseguró que de ganar, su primer decreto será revivir el aeropuerto de Texcoco, obra que fue cancelada por López Obrador.

“Quiero ser presidente para los ciudadanos con los ciudadanos y por los ciudadanos, no con los partidos, no para los partidos. Yo quiero ser un presidente para las ciudadanas y para los ciudadanos de este país”, dijo en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.