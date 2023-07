AMLO vs prensa: Discuten por denuncia de presunto delincuente que buscaría candidatura de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un nuevo altercado por periodistas durante su conferencia ‘mañanera’, ahora con Ernesto Ledesma del medio Rompevientos TV, tras denunciar a un militante de Morena que buscaría salir de prisión para ser candidato.

La discusión ocurrió la ‘mañanera’ de este miércoles cuando el mandatario acusó al periodista de usar el caso, vinculado al asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano en Guerrero.

AMLO discute con periodista en la ‘mañanera’

Durante la ‘mañanera’ de hoy, el comunicador Ernesto Ledesma expuso el caso de un funcionario de Morena quien estuvo en prisión y pretende ser el candidato del partido al gobierno de Tlapa, Guerrero.

Se trataría de Marco Antonio García Morales, señalado como autor intelectual de la desaparición y muerte de Arnulfo Cerón Soriano y que ha ocupado cargos como jefe de Gabinete del ayuntamiento de Tlapa además de buscar la presidencia del municipio en 2018.

“Siguen las presiones de que se va a liberar […] ahora está a punto de ser liberado, pretende ser candidato a la presidencia municipal por Morena en Tlapa, Guerrero”, denunció el reportero durante la ‘mañanera’.

Al respecto, AMLO acusó al reportero de intentar politizar el caso de Cerón Soriano y minimizó las posibilidades de que García Morales sea candidato de Morena en Tlapan.

“Esto de que va a ser candidato de Morena se me hace un poco exagerado, para empezar está en la cárcel”, a lo que le respondieron que ya salió de prisión.

“Para esa elección falta como un año y todavía está atendiendo su asunto y si es culpable, no va a salir, pero adelantar vísperas no es ético, es politiquería. Hay que ser muy serios en la presentación de denuncias”, acusó el mandatario al comunicador.

#VIDEO | Ernesto Ledesma, de Rompevientos TV, acusó que un funcionario de Guerrero que está en prisión saldrá para ser el candidato de Morena en Tlapa, Guerrero. AMLO le recriminó la denuncia y dijo que no estaba acostumbrado a “escuchar mentiras”.



??: Sara Pablo pic.twitter.com/SwFqAVc10r — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 12, 2023

En respuesta, Ledesma dijo ser “muy serio” en la presentación de noticias y sostuvo que, de ninguna manera está politizando el caso del activista: “Si usted va a Tlapa, la población puede decir el papel que juega en ese partido. Pero usted no me diga que estoy politizando eso”.

“Está en proceso. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero puede estar comentando que va a salir libre, pero falta que esto suceda. De estar en proceso a ser candidato de Morena, hay un trecho bastante de imaginación”, declaró AMLO.

“No me cambie la palabra presidente porque yo no dije que va a salir porque va a ser candidato de Morena […] estoy hablando de un comerciante que ya fue jefe de Gabinete por el partido Morena, que era el candidato a la presidencia municipal por Morena y que quiere ser otra vez candidato y que están soltando muchísimo dinero para liberarlo”, afirmó.

“Que se haga una revisión del caso. (...) que yo haga politiquería no me parece correcto que me esté diciendo”, sostuvo el comunicador, quien recriminó a AMLO por acusar a miembros de los medios de comunicación de hacer ‘politiquería’ cada que tiene una discrepancia con ellos.

Ernesto Ledesma le pide a AMLO poner un alto a su delirio de pensar que todo el que le cuestiona es su enemigo. ??



El periodismo de investigación ya existía antes de que usted llegara al poder y seguirá existiendo cuando se vaya. ???????



"Nosotros llevamos muchos años antes de su… pic.twitter.com/NFe1WcRq8Y — ?? Momento Financiero (@FinancieroM) July 12, 2023

Así el 'diálogo circular' en Palacio Nacional.



El periodista Ernesto Ledesma denunció que un sujeto, presunto delincuente, quiere ser candidato por Morena en Guerrero. El presidente denostó al reportero, dio otra interpretación a la pregunta y le acusó de "hacer politiquería" pic.twitter.com/cpKUKyKBOH — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 12, 2023

Caso de Cerón Soriano

El 11 de octubre de 2018 se reportó la desaparición del activista Arnulfo Cerón Soriano, cuyos familiares señalaron como probables responsables a las autoridades del Ayuntamiento de Tlapa.

Su cuerpo sin vida fue hallado el 20 de noviembre de 2019.

Arnulfo Cerón Soriano

Durante las semanas posteriores a su desaparición, 13 personas fueron detenidas como autores materiales de la desaparición y asesinato del activista, lo que permitió el hallazgo de sus restos y la identificación de los presuntos autores intelectuales del delito.

En octubre de 2019, Marco Antonio García Morales, jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Tlapa y asesor general del alcalde morenista Dionicio Merced Pichardo fue detenido por su presunta responsabilidad en el caso Cerón Soriano.

García Morales también fue señalado por ser quien tomaba las decisiones del Ayuntamiento en lugar de Merced, así como encabezar un grupo criminal local que extorsionaba a comerciantes, indicó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En octubre de 2022 fue puesto en libertad tras dos años en el Cereso de Atlamajac, aunque sigue vinculado a proceso por los dos delitos que se le atribuyen: desaparición forzada contra particulares y homicidio.

Marco Antonio García Morales

En la ‘mañanera’ de hoy miércoles, AMLO indicó que pedirá a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que revise el caso del activista Arnulfo Cerón.

García Morales era vendedor de frutas en puestos ambulantes de Tlapa, fue presidente municipal en 2005 y 2012 por el PRD; en 2018 Morena lo registró como candidato al mismo cargo pero su elección fue impugnada por el Partido del Trabajo, por lo que Dionicio Merced se postuló en su lugar.