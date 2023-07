Beatriz Paredes se registra como aspirante de 'Va por México'; dice encabezar las encuestas

"No tengo cola que me pisen", asegura Beatriz Paredes durante registro como aspirante presidencial de 'Va por México'.

CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz Rangel Paredes, senadora del PRI, realizó su registró como aspirante a la candidatura presidencial de la oposición ‘Va por México’, y aseguró estar a la cabeza en las encuestas además de ser el 'mejor perfil' para la presidencia.

“Estoy puesta y dispuesta", dijo Beatriz Paredes Rangel al llegar a la Torre Azul, acompañada de Rubén Moreira, para su registro del Frente Amplio por México, comité que elegirá al candidato de la oposición

“Estamos en un momento histórico del país, es momento de definir si será el periodo de una vida democrática o una regresión autoritaria”, expresó la aspirante, quien llegó con bastón que llamó ‘bastón de mando’.

La priista hizo entrega de los documentos requeridos por el comité para el registro: acta de nacimiento, copia de credencial para votar, currículum vitae, exposición de motivos, declaración 3 de 3 en materia de transparencia y declaración 3 de 3 en contra de la violencia, entre otros.

“Gobernar a este país es un asunto serio, no es una broma, requiere de personas serias, con experiencia y ética, por eso seguimos adelante en este proceso, sin ocultar ni disfrazar mi biografía, no tengo cola que me pisen, aporto una historia de congruencia, honradez y convicción en favor de México”, expresó.

Beatriz Paredes es la primera priista en registrarse en el proceso de la oposición, y ahora deberá recopilar 150 mil firmas ciudadanas para contender por la candidatura.

Beatriz Paredes dice superar a Xóchitl Gálvez

Durante su registro la tarde de este jueves, la priista dijo superar en las encuestas a la también senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, quien en días pasados se registró como aspirante en el Frente Amplio por México.

“Yo voy arriba en las encuestas, ella misma lo reconoció en un programa con López Dóriga. Yo no tengo que rebasar a nadie”, dijo Beatriz Paredes ante medios de comunicación tras su registro.

Beatriz Paredes aclaró que no tiene nada en contra de su compañera en el Senado de la República, e incluso “le encanta” que se vista como ella, de “orígenes indígenas”, pero aseguró que hubiera preferido que contendiera por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sobre las encuestas de aspirantes de oposición, la más reciente de El Financiero coloca a Xóchitl Gálvez a la cabeza con 34% a favor, seguida de Enrique de la Madrid con 29%, a Santiago Creel con 27% y Beatriz Paredes con 25%.