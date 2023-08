Marcelo Ebrard lanza una campaña en vídeos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A ocho días de la encuesta interna de Morena para definir la coordinación de la defensa de la transformación, Marcelo Ebrard lanzó una campaña audiovisual donde invita a reflexionar a las personas “sobre el futuro de México”.

En uno de los videos, los cuales se han publicado en redes sociales, el excanciller hace una propuesta para la seguridad del país, y aseguró que entre él y Claudia Sheinbaum han dos visiones distintas: “Entre Claudia y yo hay dos visiones distintas para el futuro de la seguridad en nuestro país”, menciona el aspirante presidencial.

Dijo que el país ya cuenta con 120 mil efectivos de la Guardia Nacional y ahora las personas deben decidir si es suficiente o si quieren subir al siguiente nivel de seguridad. “Tú decides si nos quedamos aquí o subimos al siguiente nivel. Tú decides o Claudia o Yo”, señala.

Ayer mismo, al ser cuestionado sobre si piensa en otro cargo si no le favorece la encuesta interna, Ebrard dijo: “No pienso en ningún otro cargo que no sea la Presidencia. No estoy buscando un cargo, la verdad. Y no es que sea yo soberbio”.

En entrevista en Chalco, Estado de México, reiteró que no va a permitir que le hagan una “chicanada”, pero aseguró que no se va a ir otro partido.

“Hay un grupo (en Morena) al que le encantaría que me fuera. Porque nos compite, porque la gente nos apoya, porque por eso están nerviosos. No me voy a ir a ningún lado. Además, yo lo que estoy diciendo, te lo puede decir un gran número de militantes de Morena, (es que) se tiene que respetar la encuesta”, dijo.

“Estamos preparados para toda adversidad. Acuérdate que si algo me caracteriza es eso. Yo empecé a trabajar en el sismo del 85, imagínate”.