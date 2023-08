Reportan la desaparición de integrante de la banda del Grupo Palomo Oficial

VERACRUZ.— Medios locales y ahora también nacionales han reportado la desaparición de Rogelio Montes Yáñez, integrante de Grupo Palomo Oficial, quien se extravió en Veracruz el pasado 19 de agosto. Asimismo, se indicó que su ausencia se dio a pocos días después de presentarse en la Expo Feria Tuxpan 2023.

Rogelio Montes Yáñez, integrante del Grupo Palomo Oficial, fue reportado como desaparecido

En la cuenta oficial de Facebook de la agrupación, se compartió —hace unas horas— la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal Búsqueda de Veracruz.

“Ayúdenos a localizarlo”, puede leerse en la descripción de la publicación hecha a través de redes sociales.

Las autoridades señalaron que el lugar de desaparición fue en Tuxpan, Veracruz, y se describió físicamente al hombre como un sujeto de 45 años, con una estatura de 1.75 metros, color de ojos café oscuro, piel morena cara, cabello entre cano, largo y crespo.

Respecto a las señas particulares de Rogelio Montes se esclareció que tiene tatuajes en la manzana del cuello, detrás de ambas orejas y en todo el brazo derecho. También cuenta con una cicatriz en el brazo izquierdo entre el codo y la muñeca en forma de mancha. Tiene la nariz fracturada y expansiones en ambas orejas.

Esposa de Rogelio Montes Yáñez pide ayuda para localizar a su esposo

Abigail Abrego, quien se identificó como la supuesta esposa del integrante de Grupo Palomo Oficial, también mediante Facebook emitió un mensaje con el que pidió le ayuden a localizar a su pareja.

Asimismo, la mujer confirmó que Rogelio Montes Yáñez desapareció desde el pasado sábado 19 de agosto.

“No es ninguna broma!, Soy Abigail Abrego esposa de Rogelio mi esposo está desaparecido desde el sábado. No jugaría con la vida de mi esposo. Mi bebé y yo lo estamos esperando... les pido de su apoyo para poder localizar a mi esposo. Les pido que me ayuden a difundir la foto, la ultima vez le fue visto en Tuxpan Veracruz. Cualquier información pueden enviarme mensaje o llamarme o bien a los números que aparecen en la imagen”, se lee en el mensaje que publicó.

Hasta el momento, estas han sido las únicas publicaciones en las que se informa sobre la desaparición del integrante del Grupo Palomo Oficial, y las autoridades de Veracruz no han dado nuevas noticias sobre el posible paradero del músico.

Te puede interesar: Muere cantante de cumbia luego de trágico accidente, tan solo tenía 19 años