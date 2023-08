Profeco exhibe quesos panela que incumplen con su etiquetado

Profeco exhibió los quesos que no cumplieron con lo informado en su etiquetado.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó los quesos panela que incumplen con lo que presentan y los que más sodio contienen.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes 28 de agosto en Palacio Nacional se presentaron las recomendaciones del Laboratorio de Profeco sobre este alimento.

La Profeco analizó 17 productos que se denominan queso panela, además de ocho reducidos en grasa; dos deslactosados y dos imitaciones. En equipos especializados, se determinó la cantidad de humedad; proteína; sodio; tipo y cantidad de grasa, y soporte calórico por cada 100 gramos de producto.

Profeco informó que uno de los hallazgos más relevantes es que el "queso estilo panela" de la marca Franja, que se vende a granel, presenta ingredientes no permitidos como grasas trans: "Es el producto imitación con mayor contenido de sodio; 498 miligramos por cada 100 gramos". Además de la marca Franja, Profeco reportó ocho quesos con exceso de sodio: Bové, Carranco, Esmeralda, Great Value, Great Value light La Villita, La Villita cremoso y Zwan Premium.

Reportó que uno de los productos con menos cantidad de sodio es el queso panela artesanal de la marca Noche Buena. "Como resultado de este estudio de calidad, los productos que ahora están en el mercado rectificaron y tienen formulaciones y etiquetado que cumplen la norma", indicó la Profeco.

