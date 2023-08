Yahritza y su Esencia son defendidos por AMLO; podrían cantar con Grupo Frontera en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, se tomó unos minutos para hablar de Yahritza y su Esencia, no obstante, lo que sorprendió enormemente fue que el presidente los defendiera tras la polémica que se generó luego de sus comentarios en los que hablaron "mal" de México y su gastronomía.

En 'La mañanera', AMLO no solo defendió a los tres jóvenes que integran la agrupación Yahritza y su Esencia, también pidió perdonarlos por sus opiniones sobre México, y adelantó que posiblemente cantante con Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, el 16 de septiembre.

AMLO defiende a Yahritza y su Esencia; los invita a cantar con Grupo Frontera en el Zócalo

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, este jueves 31 de agosto, el mandatario habló sobre los mexicanos que se encuentran en el extranjero, destacando que todos son muy trabajadores. Y, como ejemplo puso a Yahritza, 'Mando' (Armando) y Jairo, los hermanos Martínez, quienes forman la agrupación que fue "cancelada" por varios mexicanos.

AMLO en #LaMañanera, se toma un tiempo para tocar uno de los temas más apremiantes para nuestro país, la cancelación de Yahritza y su Esencia. ¡Que viva la 4T! pic.twitter.com/qynPvVCrxu — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 31, 2023

Y es precisamente sobre esta acción que López Obrador se pronunció. En su afán de defender a los jóvenes, Andrés Manuel manifestó que los mexicanos no pueden “actuar con intolerancia”. Asimismo, el presidente mexicano destacó que se trata de niños de apenas 16 años que cayeron en depresión.

“No lo hicieron de mala fe, no quisieron ofender, fue un error, pero les cancelaron conciertos, mucho castigo, a mi me preguntaron porque van a venir”, expresó Andrés Manuel.

El mandatario también reprobó que los mexicanos no acepten las disculpas de los chicos por las declaraciones que se hicieron sin afán de ofender. Y, mencionó que "la niña", es decir, la vocalista hasta cayó en depresión. López Obrador también puntualizó que se les debe perdonar porque son "mexicanos".

“Además ya se disculparon, ya ofrecieron disculpas. Es una niña de 16 años, cayó en depresión, también sus padres porque hay ese sentimiento”, externó el dirigente mexicano.

Y agregó: “No debemos de caer en extremos, debemos de perdonar y ellos son mexicanos, son nuestros, y son seres humanos. Nosotros estamos a favor de la fraternidad universal. Entonces, sí va a venir (Yahritza) y le vamos a pedir a alguien que la lleve a probar unos buenos tacos y unos tamales de chipilin, o una guajolota”, afirmó el mandatario.

Defiende @lopezobrador_ a Yaritza y su Esencia, luego de varias semanas de las polémicas declaraciones de la agrupación criticando a México uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDF57 pic.twitter.com/pE6xZwMuss — Parabólica en red (@ParabolicaRed) August 31, 2023

Finalmente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que Grupo Frontera va a presentarse en el Zócalo capitalino con motivo de la conmemoración por el inicio de la Independencia de México, el 15 de septiembre, y fue así como reveló que también estarán como invitados Yahritza y su Esencia.

“Van a estar los de Grupo Frontera y hay una canción que canta esta niña y que si qué opinaba, yo. No, que venga y que venga ella, si ya ofrecieron disculpas y no actuaron de mala fe, no podemos nosotros negarles, imagínense cancelando la participación de un artista, de una niña, porque cometió un error, pobres”, comentó AMLO, quien con sus declaraciones defendió y pidió perdonar al grupo Yahritza y su Esencia.

uD83CuDFB6 uD83CuDDF2uD83CuDDFD El presidente @lopezobrador_ anunció que Yahritza y su Esencia estarán presentes en el concierto del 15 de septiembre en el Zócalo. “No quisieron ofender ya ofrecieron disculpas", señaló. pic.twitter.com/WnBQJo1tiC — Animal Político (@Pajaropolitico) August 31, 2023

