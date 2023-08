'El Chapo' denuncia discriminación y violación de sus derechos en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- El narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán mandó una carta por escrito a un juez federal denunciando presunta discriminación y violación a sus derechos humano.

Desde 2019 el exlíder del Cártel de Sinaloa se encuentra en la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.

‘El Chapo’ denuncia discriminación en carta a juez

A través de una carta dirigida al juez Brian Cogan, quien llevó a cabo el juicio contra el narcotraficante mexicano, ‘El Chapo’ denunció que en la prisión donde está recluido se niegan a entregarle documentos en español relativos a su caso.

Guzmán Loera aseguró que en la visita del 20 de junio de su abogada (Mariel Colón) no se le permitió ingresar copias de documentos relacionados a un amparo porque estaban redactados en español.

“En la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente del proceso siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica”, señaló.

‘El Chapo’ denuncia discriminación en carta a juez

En la carta indicó que no le han sido entregadas las transcripciones en español de los testimonios en su contra durante el juicio, a pesar de que su abogado envió dichos documentos hace dos años.

“Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, afirmó el exlíder criminal.

En su misiva dijo que esto es “una grave forma de discriminación y una violación a los derechos humanos” y aseguró que las autoridades penitenciarias “siempre” usan como excusa sus dos fugas en México, de Puente Grande en 2001 y El Altiplano en 2015, para justificar acciones como esas.

Guzmán denunció que “están deteniendo mi correspondencia y por esa razón me veo obligado a escribirle a través de mi abogada”: “es un derecho que todo preso tiene, y ellos saben que están violando el derecho del preso”, afirmó.

“Señor juez, le pido de favor que ordene a quien corresponda que, por favor, me entreguen dichos documentos y que permitan a mi abogada que pase con documentos en español a visita”, pidió el narcotraficante.

En la misma carta acusó a las autoridades de la prisión de solo permitirle una llamada al mes con su familia, pese a que se le autorizaron al menos dos.

La carta de 'El Chapo'

‘El Chapo’ denuncia discriminación en carta a juez

‘El Chapo’ denuncia discriminación en carta a juez

‘El Chapo’ denuncia discriminación en carta a juez

‘El Chapo’ denuncia discriminación en carta a juez