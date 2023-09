Jaime Maussan presenta restos de 'seres no humanos' en la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la primera Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados (FANI) en la Cámara de Diputados, el ufólogo Jaime Maussan presentó dos cuerpos de “seres no humanos”, presuntamente hallados en Perú.

En la asamblea también estuvieron presentes investigadores de Estados Unidos, Perú, Japón, Francia y otros países.

La tarde de este martes Jaime Maussan presentó dos cuerpos disecados de especies “desconocidas” para la ciencia humana de más de mil años de antigüedad, que aseguró fueron hallados en Cusco, Perú y estudiados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Expertos de la UNAM habrían realizado análisis de carbono 14 a los cuerpos de ‘seres no humanos’ hallados por Maussan en 2017, los cuales “conservan todos sus órganos internos”, según afirmó en su ponencia.

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior […] no se trata de seres que fueron recuperados en naves […] sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea —área fosilizada—“.

De acuerdo con Jois Mantilla, investigador que acompañó a Maussan, en 2017 se hallaron más de 20 cuerpos no humanos en Perú, de los cuales, al menos tres gestaban huevos antes de morir.

“El ADN analizado no coincide con ninguna especie conocida en nuestro planeta”, se leyó en la presentación proyectada en la Cámara de Diputados.

