Xóchitl Gálvez responde a AMLO: grosería es como tiene a México

Presidente, estoy de acuerdo que no se puede gobernar el país con groserías.



? Grosería es no recibir a madres buscadoras

? Grosería es que no hay medicinas

? Grosería es cancelar estancias infantiles

? Grosería es robarse dinero de megaobras#EsoSíEsUnaGrosería