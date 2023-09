AMLO considera que candidatura de Ebrard mandaría a Xóchitl Gálvez al tercer lugar

CIUDAD DE MÉXICO.— Durante su acostumbrada conferencia de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que, si Marcelo Ebrard opta por una candidatura independiente a la presidencia del país, para las elecciones de 2024, podría mandar al tercer lugar a la presunta candidata del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz.

Sin mencionar el nombre de Xóchitl Gálvez, el mandatario mexicano se refirió a ella como "la candidata de Claudio", por el empresario Claudio X. González, quien según AMLO, impuso la candidatura de Gálvez Ruiz al FAM.

«Ebrard enviaría al tercer lugar a Xóchitl si se va como independiente»



El presidente dijo que @m_ebrard tiene más apoyo en las clases medias, por lo que podría enviar a «la candidata de Claudio» (¿violencia política de género?) al tercer lugar si el excanciller decidiera ir por… pic.twitter.com/hEo5eZMdfe — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) September 7, 2023

El presidente López Obrador aseguró que si Marcelo Ebrard optaba por ser candidato independiente a la presidencia de México en 2024, esto le afectaría a quienes “se están frotando las manos“, pues aseguró que el excanciller “tiene más jale” en las clases medias, por lo que sin mencionar a Xóchitl Gálvez, eventual candidata de oposición para 2024, aseguró que la podría mandar a un tercer lugar o cuarto lugar.

“¿Marcelo debe de ignorar el canto de las sirenas?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

“Vamos a esperarnos, no hay que adelantar nada, hay que esperar. ¿Quiénes se están frotando las manos? Fíjense lo inexpertos que son, por eso digo, sostengo que la política es un oficio, no cualquiera porque todo mundo se siente político, no, es un oficio", dijo el mandatario.

Y agregó, “Para esos que se están frotando las manos, vamos a suponer que diga `soy libre, puedo ser candidato independiente´, porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿a quién le afectaría? A los que se están frotando las manos no se dan cuenta, ¿en dónde tiene más jale Marcelo? En las clases media, o sea, en una de esas la candidata de Claudio (Xóchitl Gálvez) se queda en tercer lugar o en cuarto... Pero bueno, para qué ustedes me están cucando (provocando), pero hay que esperar".

López Obrador rechaza las críticas de Ebrard

Por otra parte, el presidente López Obrador, rechazó las críticas del excanciller Marcelo Ebrard al proceso de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que ayer miércoles eligió a Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial para 2024.

“No estoy de acuerdo (con las acusaciones de Ebrard), porque es muy claro, completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie, yo tengo principios, tengo ideales, no tengo un doble discurso”, declaró el mandatario.

Sheinbaum, exjefa de Gobierno de Ciudad de México, triunfó la noche del miércoles en la contienda de Morena tras obtener el 39.4 % de las preferencias en la encuesta de la Comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales del partido, con lo que superó a su rival más cercano, el exanciller Ebrard, quien obtuvo el 25.6 %.

La exmandataria capitalina lideró los sondeos de principio a fin, pero su victoria estuvo empañada por las acusaciones de Ebrard, quien horas antes del anuncio exigió repetir el proceso por un exceso de “incidencias” que dejaron la contienda “sin remedio".

"Se acabó el dedazo", asegura AMLO

Pero López Obrador defendió que el método “es muy claro, completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie".

“Fueron los ciudadanos los que decidieron, es inédito, podrán decir lo que quieran nuestros adversarios, los conservadores, pero se acabó el dedazo, no es como se hacía antes ni como lo siguen haciendo los conservadores, que consultan arriba“, sostuvo.

Aunque en entrevistas a medios Ebrard aseveró que él aparecerá en “la boleta sí o sí” en 2024, López Obrador dudó que él o algún otro aspirante perdedor abandone la coalición de Morena.

El mandatario ofreció dialogar con el excanciller, quien el próximo lunes anunciará sus nuevos pasos.

“Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo, yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación, poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo”, mencionó.

“Hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente”, matizó.