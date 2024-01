CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador fue acusado de transfobia y criticado por comentarios transfóbicos contra Salma Luévano, diputada de Morena.

La polémica se dio después de viralizarse un vídeo del mandatario en un evento en Motul, Yucatán supuestamente rechazando el saludo de la diputada al percatarse que se trata de una mujer transgénero.

AMLO negó rechazar a la comunidad transgénero y a la diputada, pero se refirió a ella como “un señor vestido de mujer”.

Acusan a AMLO de transfobia

Un vídeo de AMLO en Yucatán se difundió en redes sociales donde se ve al presidente saludar a varias personas, entre ellas la diputada trans de su partido Salma Luévano, a quien primero saluda de beso en la mejilla.

Sin embargo, según se aprecia en el vídeo de apenas 11 segundos, tras intercambiar unas palabras con la diputada, empieza a alejarse y poner distancia aunque ella intenta acercarse.

Pese a que la persona que grabó las imágenes se encontraba cerca del mandatario y la diputada, el vídeo publicado en redes sociales fue editado para agregar música de fondo por lo que no se escucha la conversación entre ambos.

Ahí les va: Salma Luévano Luna, activista y diputada que representa a la comunidad trans, saluda de beso al presidente @lopezobrador_ AMLO, quien al percatarse por la voz rechaza y suelta a la legisladora. #trans pic.twitter.com/hUAE982KM5 — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) January 7, 2024

El periodista Joaquín López-Dóriga compartió el vídeo con una crítica al presidente: “Así de abierto López Obrador, saludo de beso y cuando confirma le pone distancia. Humanista”, escribió.

Acusan a AMLO de transfobia

Inicialmente, la diputada Salma Luévano defendió al mandatario y aseguró que sabe que ella es una mujer trans. La publicación de la morenista se realizó el día de ayer domingo, tras viralizarse el vídeo, pero antes de los comentarios de AMLO en la ‘mañanera’ hoy.

“El presidente López Obrador sabe que soy una mujer TRANS y además hay un gran respeto mutuo”, escribió en Twitter, ahora ‘X’.

Acusan a AMLO de transfobia

“Por lo que veo en tu caso López-Dóriga tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición. LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE”, agregó en contra del periodista.

Hasta el momento de publicar esta nota, la morenista no ha respondido a los comentarios de AMLO sobre ser un “señor vestido de mujer”, aunque internautas ya la etiquetaron en varias publicaciones compartiendo las declaraciones del mandatario.

Critican comentarios transfóbicos de AMLO

Durante su conferencia ‘mañanera’ de hoy, el presidente López Obrador intentó defenderse de las acusaciones de transfobia de comunicadores como López-Dóriga por presuntamente rechazar a la diputada Luévano.

Pero sus comentarios generaron críticas entre internautas por referirse a la diputada como “hombre vestido de mujer” además de no reconocerla como diputada de su partido.

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale?”, dijo AMLO hoy.

El presidente López Obrador acaba de destaparse lo abiertamente transfóbico y demostrando que jamás le ha interesado las poblaciones LGBT+.

Aquí, el presidente llamando "hombre vestido de mujer" a la diputada trans Salma Luévano.

Lo peor del caso… la diputada es de su partido. pic.twitter.com/OTDM9cm25R — EL BRUJO GRANADOS 🦇 (@granadosispunk) January 8, 2024

Aunque después se refirió a la diputada como una “dama”, siguió hablando del caso diciendo que no tiene nada de malo que bese y abrace a hombres.

“Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso. Pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso”, dijo sobre el inicio de la polémica.

“Ayer besé a muchos, cómo no, esa es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual? […] el señor López-Dóriga, machín”, concluyó el mandatario.

El periodista respondió a AMLO señalando que malgenerizó a la diputada de su propio partido.

El presidente López Obrador rayando en la transfobia.



Malgenerizó a la diputada trans Salma Luévano, a quien señaló por ser "hombre vestido de mujer".



Con ese comentario, ¿quién es el 'machín', presidente? https://t.co/SlhFp2BnRh — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 8, 2024

Reacciones a “Hombre vestido de mujer”, comentario de AMLO

En redes sociales los comentarios de AMLO generaron críticas de la comunidad LGBT y aliados, e incluso “apoyo” de personas que no reconocen a la población transgénero.

Válgame. Pobre de los que votaron por él pensando que iba a ser el presidente “mas progresista de la historia”.😂 https://t.co/xk9cQTyvJp — Luis Felipe Calderon Zavala (@Luisfecalderonz) January 8, 2024

"Le di un beso a un hombre vestido de mujer" 😟



A ver, mándenlo a un curso de sensibilización de género, o repórtenlo con conadpred.



Quiero verlos. pic.twitter.com/hrVhBPrYi0 — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 8, 2024

AMLO al ver que hasta a los que nos caga, le celebramos que le dijo "hombre vestido de mujer" al puto ese pic.twitter.com/KoDcXt7HLp — Pobre tonto ingenuo charlatan (@_el_baaadillo) January 8, 2024

Oye @SalmaLuevano ¿te sientes representada por un movimiento encabezado por un presidente que te desconoce y se burla de tu identidad llamándote “hombre vestido de mujer”?

Por cierto ¿dónde anda la comunidad trans que de todo se ataca menos de esto?

pic.twitter.com/1eoEJekreE — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) January 8, 2024

El presidente @lopezobrador_ diciéndole “hombre vestido de mujer” a la diputada trans @SalmaLuevano



🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️



Sí.

Somos gobernados por un machito transfóbico.



Mi solidaridad contigo, Salma.

Es aberrante este derroche de discriminación y transfobia desde la silla presidencial.… pic.twitter.com/Zno9zRu6Wz — Luis González (@luis_gj) January 8, 2024

Chairos aprendan: nada de que “mujeres trans”, es un “hombre vestido de mujer”, como lo confirma su propio amo.



No me creen? Véanlo 😌pic.twitter.com/vPMI5lJNib — Guillermo Barba (@memobarba) January 8, 2024

¿Quién de todos los correctitos woke de Morena se va a atrever a denunciar a López por “malgenerizar” al diputote Luevano Luna? @CitlaHM @MARIACLEMENTEMX. Lo dijo su tlatoani: un hombre vestido de mujer es HOMBRE. Like y retuit para que se encabronen más!

pic.twitter.com/wm0mKyynCq — Ronin- Shaolin88 (@RoninShaolin) January 8, 2024

Al menos llama las cosas por su nombre: Hombre vestido de mujer. pic.twitter.com/1yte3DvhdZ — Un hombre cualquiera ✠ (@CualquieraOnvre) January 8, 2024

Mira @SalmaLuevano, defendiste a AMLO que lo llamaron transfóbico y te acaba de decir hombre vestido de mujer. pic.twitter.com/AVnI9CCJmn — Lalo Garrido (@Lalogale) January 8, 2024

Salma Luévano "Soy una mujer trans"

El presidente López Obrador "le di un beso a un señor vestido de mujer"

😂🤣 pic.twitter.com/RQOnnQQGGa — Toño Ortiz (@Tono0rtiz) January 8, 2024

— No debí haberle dicho "Señor vestido de Mujer" pic.twitter.com/eagws5Z3JH — La Abuela García®™ (@rthur013) January 8, 2024

Si abraza a los narcos, ¿porqué no habría de besar a un señor vestido de mujer? pic.twitter.com/xbzMg8m6GX — fifirulais (@Fifirulais3030) January 8, 2024

No se dice "Mujer trans", se dice: "SEÑOR VESTIDO DE MUJER". Entendido? https://t.co/vyhayUvZ9E — Guillermo Barba (@memobarba) January 8, 2024

🗣️El presidente @lopezobrador malgeneriza a la diputada @SalmaLuevano y la llama “hombre vestido de mujer” al explicar su saludo de beso en una ceremonia. pic.twitter.com/TnQgUcIGuB — Animal Político (@Pajaropolitico) January 8, 2024

Morenistas piden a AMLO reconocer su error

Tras los comentarios de AMLO refiriéndose a Salma Luévano como hombre, la misma bancada de Morena pidió al mandatario reconocer el error al no respetara la identidad de género de la diputada federal.

“Transformar también es reconocer los errores y rectificar”, escribió Temístocles Villanueva, diputado de Morena en la Ciudad de México en una publicación dirigida a López Obrador.

“En esta larga marcha que emprendimos con usted, aprendimos que para generar cambios culturales es necesario insistir y resistir. El lenguaje nos define socialmente y dignifica nuestra esencia humana”, continuo el mensaje del diputado local.

“Por eso es importante usar expresiones respetuosas con la identidad de género de nuestras compañeras trans. Las mujeres trans son mujeres”, expresó Villanueva.

Querido presidente @lopezobrador_ :



Transformar también es reconocer los errores y rectificar. En esta larga marcha que emprendimos con usted, aprendimos que para generar cambios culturales es necesario insistir y resistir.



El lenguaje nos define socialmente y dignifica… — Temístocles Villanueva (@TemistoclesVR) January 8, 2024

Eduardo Nares Rodríguez , diputado de Morena, reiteró que “las mujeres trans son mujeres” en su publicación en Twitter.

“Usted nos enseñó que en Morena la diversidad es prioridad. Somos un Movimiento en el que el proceso de enseñanza/aprendizaje político dignifica a las minorías”, agregó y retomó el mensaje de Villanueva: “Transformar también es reconocer los errores”.

Las mujeres trans son mujeres, presidente @lopezobrador_. 🏳️‍⚧️



Usted nos enseñó que en Morena la diversidad es prioridad. Somos un Movimiento en el que el proceso de enseñanza/aprendizaje político dignifica a las minorías.



Transformar también es reconocer los errores. https://t.co/CRaPDvlypB — D. Eduardo Nares Rodríguez (@EduardoNaresR) January 8, 2024

La Secretaría Nacional de Diversidad Sexual de Morena hasta el momento no ha expresado ningún pronunciamiento tras los dichos del presidente.

Por su parte, María Clemente García Moreno, también diputada transgénero de Morena, defendió este lunes a AMLO negando que sea transfóbico pese a llamar a su compañera de partido: “un señor vestido de mujer”.

Toda mi solidaridad con @SalmaLuevano, como ella bien dice el Presidente @lopezobrador es respetuoso de las personas trans.



¡Que no te engañe la mafia! Que no te mienta @lopezdoriga Morena promueve y defiende la Diversidad.



🇲🇽🏳️‍⚧️ #4T #LGBT #Trans — María Clemente García Moreno (@MARIACLEMENTEMX) January 8, 2024

Su postura también generó críticas.

Le dijo “señor vestido de mujer”… tú hiciste un escándalo porque alguien te dijo señor.

Neta que pena ajena que defiendas algo así — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) January 8, 2024

Jajajajajajaja!! ¡Pero si le dijo ‘hombre vestido de mujer’!!

¡Qué patético comentario que ofende a la comunidad LGBTQ+, menos a los morenistas!! ¡Dan risa sus maromas!! — Thealienist (@thealienist20) January 8, 2024

Oye Mario, entonces todos podemos decirles que son señores vestidos de mujeres, sin que se ofendan?

Entiendo que si lo dice el Presidente, está bien que todos lo digamos no? — Karly ♰ (@karlylawyer) January 8, 2024

Ahí está tal cual, de boca de tu amado líder.



La única culpa es de ustedes por callar de manera sumisa con tal de seguir perteneciendo a la secta. pic.twitter.com/W6CiEfFOh6 — Raúl Lazalde (@raul_lazalde) January 8, 2024

Diputada trans responde a comentario de AMLO

La tarde de este lunes, la diputada federal publicó en redes sociales un vídeo “explicando” en encuentro con AMLO en Motul, Yucatán que fue difundido en el vídeo viral pero sin hacer mención al comentario de AMLO sobre su género.

“Le solicite una audiencia para hablar de nuestra agenda y deuda histórica con la comunidad LGBTTTIQA”, escribió en Twitter.

La diputada arremetió contra el periodista López-Dóriga pero no respondió ni mencionó el comentario sobre ser un “señor vestido de mujer” del presidente en la ‘mañanera’.

A todos los medios de comunicación y a todo México 🇲🇽 les digo FUERTE Y CLARO., seguiré luchando incansablemente por los derechos humanos. En mi acercamiento con el presidente @lopezobrador_ le solicite una audiencia para hablar de nuestra agenda y deuda histórica #LGBTTTIQA + pic.twitter.com/8zBIy8e5GP — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 8, 2024

“Seguiré luchando incansablemente por los derechos humanos”, sostuvo aunque fue criticada por, aparentemente, defender a López Obrador pese a comentarios transfóbicos.

Internautas también recordaron que la diputada Salma Luévano ha criticado fuertemente el no reconocer el género de las personas trans, e incluso ha presentado quejas y denuncias cuando otros políticos se han referido a ella como hombre.

Sin embargo, al tratarse de López Obrador ignoró ese hecho y no lo corrigió tras cambiarle el género.

¿Entonces es culpa de @lopezdoriga que el presidente te dijo “Señor con vestido”?



Te recuerdo lo que opinaste de Quadri pic.twitter.com/ov4AMkoy1b — Laura 🌸 (@LauraMex) January 8, 2024

¿Entonces mi reina?

¿Ya cediste tu “lucha” por una plurinominal o cómo?

¿O ya está bien el término de “hombre vestido de mujer?



Ilústrame @SalmaLuevano pic.twitter.com/QolYVCazEQ — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) January 8, 2024

Ya regañó Salma Luévano al presidente por llamarla "señor vestido de mujer" y claramente le señaló que eso a todas luces es violencia de género, discurso de odio y… Ah, no, perdón, me equivoqué, este tuit es viejo… ¡Su transfobia sigue siendo selectiva! https://t.co/jEHRPS24DV — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) January 8, 2024

