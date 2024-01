CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un asunto estratégico para la nación porque de haber seguido con la política privatizadora sólo generaríamos el 16% de la energía y estaríamos a merced de las empresas extrajeras.

“A algunos no les gusta, se olvidan que la política y los asuntos públicos deben tomar en cuenta el juicio práctico, si la industria eléctrica nacional no tiene como propósito el desarrollo de la nación, el beneficio del pueblo, se perjudican hasta las empresas particulares, no hay garantía que tengan insumos baratos, cómo vamos a competir como país si tenemos energía cara…“, dijo el mandatario.