NO LE TENEMOS MIEDO.



Y sabe por qué:



Porque no hay presidente que sea más grande ni más fuerte que el Pueblo de México.



Porque no hay trampa que le vaya a alcanzar para doblar la voluntad de los ciudadanos.



