El día que Azucena Uresti recibió amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue recordado luego de que la periodista se despidió de Milenio el pasado 19 de enero, tras 20 años de trabajar para la empresa.

Durante su último programa nocturno, la conductora expresó unas palabras sobre su partida.

“Me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados en este país”, dijo en su último programa.

También hizo un comentario revelador que dio pie a suspicacias al decir que hay que definirse: “Es momento de definiciones y dadas las condiciones actuales”.

Así con un mensaje para leer entre líneas, la periodista remató: “Como ven, han habido muchas presiones profesionales, pero todos los ciclos se cierran, decir adiós nunca es fácil”.

El día que Azucena Uresti recibió amenazas del CJNG

Pero a lo largo de su amplia trayectoria en Milenio hubo un día cuando Azucena Uresti recibió amenazas del CJNG.

Fue en agosto de 2021 cuando la organización de la delincuencia organizada que se disputa el territorio del trasiego de drogas en México, en varios estados, dejando una estela de sangre y muerte amenazó a la periodista.

Esto ocurrió luego de la cobertura de los medios que surgió por la violencia en Michoacán.

A tavés de un video, el cártel encabezado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señaló que “mis respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión”.

Pero exigieron que “no protejan en sus noticias” y que “sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión”, respecto a sus rivales en Michoacán.

En la grabación, el CJNG amenaza a la periodista Azucena Uresti directamente.

“Azucena Uresti donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobra cuotas ni extorsiono”.

Por su parte, la presentadora de noticias respondió a la amenaza, manifestando que seguiría haciendo su trabajo periodístico.

Azucena Uresti ragradece el apoyo a su trabajo periodístico

Después, en Grupo Fórmula, la también conductora agradeció el apoyo que está recibiendo de sus radioescuchas.

“Agradecer a compañeros, amigos, colegas y a ustedes (oyentes) por su solidaridad, cariño y apoyo”.

Remarcó que en sus equipos periodísticos busca siempre el equilibrio en la información y la comprobación de datos.

“Así seguiremos, sin sesgos, con hechos precisos, seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora”, dijo Uresti.