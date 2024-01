Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, anunció que contenderá por una curul en el Senado. Su compañera de fórmula será Martha Herrera González, funcionaria del gobierno de Nuevo León.

A través de sendos vídeos colocados en redes sociales, ambos aspirantes hicieron el anuncio.

Vídeo de Colosio Riojas, por el Senado

“Quiero con gran entusiasmo compartir que he aceptado la invitación por Movimiento Ciudadano para contender por la tribuna más alta del país, el Senado de la República.

“La razón es muy sencilla: México necesita que hagamos política responsable, que dialoga y que construya acuerdos, política responsable que representa a la gente y a sus causas, política responsable para representar con fuerza y dignidad a Nuevo León.

“La polarización le hace mucho daño a México, yo voy a ser ese contrapeso razonable que construya y que concilie, un contrapeso que apueste por nuestras familias, por nuestras instituciones y por nuestra democracia”, señaló Colosio Riojas.

Mensaje de Martha Herrera

Por su parte, Martha Herrera González, actual secretaria de Igualdad e Inclusión estatal, dijo que se ha esforzado desde todas las trincheras en las que ha estado.

“El camino no ha sido fácil, sin embargo, siempre he creído que con empatía y solidaridad, generando alianzas, sumando voluntades y trabajando en equipo no hay retos que no podamos superar, así somos los neoloneses, nunca nos rendimos y siempre vamos para adelante.

“Por eso quiero compartirles que he tomado la decisión de aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por un espacio por el Senado de la República, lo hago convencida de que todo lo que hemos logrado en Nuevo León se puede y se debe hacer en todo el país, porque merecemos leyes y reformas que garanticen ese piso parejo, sin dejar a nadie atrás”, señaló la integrante del gabinete del gobernador Samuel García Sepúlveda.

¿Quién es Luis Donaldo Colosio Riojas?

Luis Donaldo Colosio Riojas nació el 31 de julio de 1985. Es un abogado, hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue asesinado en 1994. Está casado con María de la Luz García Luna y tienen dos hijos: Luis Donaldo y María Emilia.

Estudió derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, de donde se graduó en 2010. Ya fue diputado local de Nuevo León y desde 2021, alcalde de Monterrey.

¿Quién es Martha Herrera?

Martha Patricia Herrera González se graduó de Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey y cuenta con una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad McGill en Montreal.

Por 25 años fue directora Global de Impacto Social en Cemex y directora del Centro Cemex-Tec para el Desarrollo Sostenible.

También fue presidenta de Pacto Mundial de Naciones Unidas en México, presidenta del Comité de Desarrollo Humano del Consejo para la Planeación Estratégica de Nuevo León (CONL), presidenta de la Red para la Resiliencia del Sector privado de Naciones Unidas a Nivel global y México, y presidenta de RedEAmerica en Latinoamérica.