CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a defender a su hijo Gonzalo “Bobby” López Beltrán, tras los reportajes presentados por el periodista Carlos Loret de Mola sobre el presunto tráfico de influencias relacionado con los amigos de sus hijos.

Este lunes, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador volvió a lanzarse contra el periodista yucateco por la revelación de los contratos de los amigos de sus hijos.

AMLO vuelve a salir en defensa de sus hijos @lopezobrador_ asegura que no existen pruebas contra sus hijos por presunto tráfico de influencia y acusa que han intervenido sus teléfonos. "Mi hijo no tiene que ver absolutamente nada". pic.twitter.com/QHJbmhKA5U

“Pues mi hijo no tiene que ver absolutamente nada, nada. Pero además no hay ninguna prueba (…) Hasta risa me daba porque yo tengo tres hijos mayores de mi primera esposa, y Jesús, y de los tres grandes, el que más se cuidaba de todos era Gonzalo, que en la escuela le decían Bobby y donde estudió también fue maestro y le siguieron llamando así, Bobby”, dijo el mandatario.