El periodista Jorge Ramos cuestionó la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador cuyo sexenio podría concluir con cerca de 190 mil asesinatos. El reportero, en su intervención en La Mañanera le enseñó algunos datos de la violencia que ha imperado en el gobierno actual en comparación con sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Al respecto, Jorge Ramos le cuestionó al mandatario que si estaría dispuesto a reconocer que su estrategia de seguridad de “Abrazos, no balazos” ha sido un fracaso y que dejará el país al siguiente presidente o presidenta un México unido-hundido en la violencia.

🔴 En Palacio Nacional, el periodista Jorge Ramos cuestiona al presidente López Obrador las cifras de homicidios que dejará su gobierno y que falló su estrategia de seguridad de "abrazos, no balazos", a lo que el Mandatario federal réplica que él tiene "otros datos"



Al respecto, López Obrador replicó a Jorge Ramos de sensacionalista y, que según los datos que él tiene, no refleja lo que el periodista expresó.

En su explicación con los números proyectados de la muerte dolosa, AMLO explicó a Jorge Ramos algunos números, sin embargo, en su intervención no dejó pasar la oportunidad de decirle a los medios de comunicación “medios de manipulación” y que, en la época de violencia que México atravesó en años anteriores, éstos se quedaron callados. Al respecto, el periodista le dijo en todo momento que él no se quedó callado y que, en el sexenio de Felipe Calderón él mismo lo nombró como el “Presidente de los muertos” y dicha información esta publicada en medios de circulación nacional.

No cambiaremos la estrategia de seguridad: AMLO

Imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador explicando la cifra de homicidios dolosos.- Redes sociales

El Presidente, continuando con su explicación de los homicidios dolosos, le afirmó a Jorge Ramos que él no compartía la opinión ni de él, ni de sus detractores. Continuando con su explicación, el mandatario sostuvo que no cambiará su estrategia de seguridad debido a que, según él, se está atendiendo el origen de la violencia y ésta no se puede resolver con el uso de la fuerza.

López Obrador admitió que su gobierno es el que ha tenido la cifra de muertos más alta, sin embargo, según él, a partir de su tercer año de gobierno la cifra de muertos por homicidios ha comenzado a disminuir. El mandatario continuó explicando sus cifras y, ante los cuestionamientos de Jorge Ramos, afirmó que “México es un país pacífico” y, según sus cifras, llevan una disminución de 20% en la reducción de homicidios.

Ante lo anterior, el periodista le dijo que no podía decir que “México es un país pacífico con 166 mil muertos en cinco años y promediando 81 muertos por día. Según el periodista, el sexenio de AMLO podría concluir con cifras cercanas a los 190 muertos, cifra que aceptó el Presidente.

Jorge Ramos confronta al presidente con los datos de homicidios y desaparecidos este sexenio. La estrategia no ha funcionado le indica.

El presidente responde que tiene otros datos o precisa 'los mismos datos' pero en mis gráficos se leen de otra manera.

Dos realidades…

Jorge Ramos se plantó en la mañanera y, en su cara, le reclamó al presidente López Obrador el tremendo fracaso de su política de seguridad.



