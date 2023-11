SAN FRANCISCO.- “No quiero tomarme foto con la presidenta de Perú, Dina Boluarte”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en los días previos al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en San Francisco, California.

Si bien tanto Dina Boluarte como AMLO se evadieron, no cruzaron miradas ni siquiera se saludaron, no pudieron evitar tomarse una foto juntos con el resto de los mandatarios y presidentes de las naciones invitadas al Foro.

Sin embargo, Dina Boluarte tuvo un lugar “privilegiado” junto al anfitrión Joe Biden, mientras que el presidente de México fue relegado a la segunda fila, detrás de mandatarios como Justin Trudeu de Canadá.

AMLO no saluda a Dina Boluarte

Este jueves, 16 de noviembre, dio inició el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico en Estados Unidos con la participación de 23 países como México, Canadá, Australia, China, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, Perú, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Pese a que el APEC tiene el propósito de promover la cooperación entre países para facilitar el crecimiento económico y comercio, las tensiones entre Perú y México tras la destitución de Pedro Castillo resurgieron.

En días pasados, AMLO adelantó que no establecería contacto con Dina Boluarte, designada como presidenta de Perú tras el intento de golpe de estado de Pedro Castillo, a quien el mexicano aún considera como el mandatario legítimo de dicho país.

“Ojalá que no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú”, dijo durante una de sus conferencias ‘mañaneras’.

Aunque no se tomaron fotos juntos, AMLO y Dina Boluarte si coincidieron en la foto oficial del Foro, pero la peruana entró al escenario por la derecha y el mandatario mexicano por la izquierda.

Mientras se acomodaban para la foto y al salir del escenario, el presidente López Obrador evitó cruzar miradas o palabras con la mandataria peruana, pese a que se encontraban a muy poca distancia durante la sesión.

Inicialmente AMLO había cancelado su asistencia al APEC porque Dina Boluarte estaría presente, pero en octubre pasado rectificó su decisión, aunque reiteró sus críticas al nuevo gobierno de Perú y la expulsión del embajador de México en el país, Pablo Monroy.

“No se rompieron las relaciones, sin embargo, el trato que le dieron a nuestro embajador fue grosero, humillante”, afirmó AMLO por la declaración de persona non-grata de Monroy debido a su “injerencia en asuntos internos”.

Foto de AMLO y Dina Boluarte en APEC

En el primer día del APEC, los mandatarios de los 23 países se unieron en la “foto familiar” del evento, que AMLO no pudo evadir y tuvo que compartir el escenario con Dina Boluarte aunque evitó hablarle.

Los mandatarios latinos entraron por lados opuestos del escenario.

Dina Boluarte estuvo en la primera fila, entre el presidente estadounidense Biden y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese; en la misma fila estaba el Primer ministro de Canadá, Justin Trudeu, Xi Jinping, presidente de China, y Gabriel Boric, de Chile.

En segunda fila, con expresión al parecer sombría, estaba el presidente López Obrador, mientras que la peruana se mostró sonriente.

Tras tomarse la foto, Boluarte reía junto al primer ministro australiano y AMLO salió por otro lado del escenario; únicamente intercambió palabras con Boric.

