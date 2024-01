QUITO (AP).— A punto de cumplir una semana, los 169 funcionarios penitenciarios que permanecían retenidos en siete cárceles del Ecuador fueron liberados en su totalidad, confirmó la anoche el presidente Daniel Noboa. Uno de los agentes falleció en una prisión del sur del país.

El mandatario felicitó “la labor patriótica” de las Fuerzas Armadas, la Policía y el organismo rector de las prisiones además de los ministros del sector de seguridad “por lograr la liberación” del cuerpo de seguridad penitenciaria y el personal administrativo en las cárceles de Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro y Loja.

El anuncio del mandatario en la red social X, antes Twitter, estuvo seguido de un reporte del Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Adultas Privadas (SNAI), organismo que controla las prisiones, en que se indicó que se realizan “evaluaciones médicas” a los servidores liberados.

Agregó que se iniciarán las investigaciones para determinar a los responsables y las causas de los hechos violentos ocurridos en las cárceles del país.

No se difundió en qué circunstancias se produjeron las liberaciones.

El SNAI había indicado a mediadios de la semana que un total de 178 servidores penitenciarios estaban retenidos, ocho fueron liberados la víspera, y 169 el sábado.

En tanto, uno de los agentes murió la madrugada del sábado a raíz de un “enfrentamiento armado” entre miembros de la fuerza pública y reclusos del centro de detención en la ciudad costera de Machala, al sur del país, confirmó el SNAI. La institución había mantenido el hermetismo y se había limitado a informar sobre la evolución de las cifras.

La entidad gubernamental no había dado detalles sobre el estado de salud o condición en que se encontraban decenas de custodios y de personal administrativo al interior de esos centros penitenciarios.

Impotencia

“Preocupado y con impotencia”, dijo sentirse Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, en declaraciones a The Associated Press, antes de conocerse sobre la liberación. “Han pasado varios días y no sabemos qué está pasando con nuestros compañeros”, lamentó.

Ordóñez se quejó que el SNAI no les entregó información oficial sobre el estado en que se encontraban los retenidos y sobre lo que se supone estaban haciendo para liberarlos.

“No sé por qué no ingresan para resguardar sus vidas”, se preguntaba.

“Las familias están apostadas afuera de los centros sin saber si están vivos o heridos. Es un abandono, un atropello”, subrayó.