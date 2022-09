Mitos sobre la viruela del mono: ¿qué creer y qué no?

Hay miedo y confusión sobre la forma en la que se propaga el virus de la viruela del mono, ya que han surgido muchos mitos al respecto, y aunque es cierto que puede haber contagio al tocar una superficie contaminada con el virus, hasta el momento los contagios que han ocurrido se han dado por contacto sostenido piel a piel.

En el panorama mundial los casos de viruela del mono se han incrementado. Por el momento, en Yucatán, se han registrado 34 casos positivos de viruela del mono, de acuerdo con los datos que presentó el 29 de agosto pasado la Secretaría de Salud de Yucatán.

El Dr. Michael Ben-Aderet, director asociado de Epidemiología del Hospital Cedars-Sinai, indica que muchas personas no saben claramente cómo se propaga el virus, quién está en riesgo y dónde buscar tratamiento.

Viruela del mono y Covid-19

Apunta que a diferencia del Covid-19, el virus de la viruela del mono no es nuevo y los científicos lo han estudiado durante décadas.

“La viruela del mono tiene muchas menos probabilidades que el Covid-19 de causar una enfermedad grave o la muerte, aunque las lesiones características pueden ser dolorosas y las dos o tres semanas de aislamiento requeridas son perjudiciales para los pacientes”.

Al hablar sobre qué hacer cuando se sospecha de la enfermedad, el experto manifiesta que la mayoría de los casos de viruela del mono son leves y se resuelven solos sin ninguna intervención. No obstante, la persona debe comunicarse con su médico para realizar una prueba y un diagnóstico, y dar seguimiento a los síntomas.

Mitos sobre la viruela del mono

Algunos de los mitos sobre la viruela del simio y las verdades sobre ella que plantea son los siguientes:

—Mito número 1: Puedo contraer la viruela del mono en los asientos de los baños públicos o al probarme ropa en las tiendas.

Asegura que estudios científicos han demostrado que el virus de la viruela símica puede permanecer en las superficies y esto podría haber sido una fuente de transmisión en brotes anteriores. Pero en su mayor parte, la viruela del simio no se ha propagado de esta manera en este momento y no en un entorno público.

“La realidad es que con el brote actual, casi el 100 % de los casos provienen del contacto sostenido de piel con piel con alguien que tiene lesiones de viruela del simio. No hay datos en este momento que muestren que cualquier otra vía de transmisión sea una preocupación para el público en general”.

“Contraer el virus del asiento del inodoro o la ropa de cama es un problema solo para quienes están en contacto cercano y constante con alguien que está activamente infectado, como un miembro del hogar”.

—Mito número 2: Con el regreso a la escuela, los niños corren un alto riesgo de contraer la viruela del mono.

Durante el brote actual, ha habido pocos casos pediátricos de viruela del simio y ningún informe sobre la propagación del virus entre niños, “el riesgo para los niños sigue siendo bajo”, dijo con relación a los casos que se han presentado en Estados Unidos.

En Yucatán, los 34 casos registrados han sido en varones de 23 a 53 años.

Sin embargo, el doctor alerta que el panorama para los niños podría cambiar si un número significativo de ellos contrae el virus.

“El temor es que la viruela del simio se propague entre los niños en entornos cerrados como gimnasios, instalaciones deportivas para jóvenes o guarderías, pero en este momento, en este brote no lo hemos visto”.

—Mito número 3: Solo los hombres homosexuales pueden contraer la viruela del mono.

El médico explica que la gran mayoría de los casos en el brote actual ha ocurrido entre hombres homosexuales, pero eso se debe a que el virus se propaga a través del contacto íntimo y prolongado de piel con piel, y los hombres homosexuales tienden a tener un contacto físico cercano con otros hombres homosexuales.

“Hemos visto la viruela del simio en todo tipo de poblaciones en el pasado. El hecho de que lo estemos viendo en una comunidad en particular ahora no significa que se quedará allí, todos los demás son igual de susceptibles”.

—Mito número 4: La viruela del mono es una infección de transmisión sexual (ITS).

El especialista resalta que la actividad sexual puede propagar el virus, pero no es la única vía de transmisión. La viruela del mono se puede propagar a través de cualquier tipo de contacto prolongado, incluso entre niños o animales, a diferencia de la sífilis y otras ITS, que se propagan principalmente a través del sexo.

Aunque la viruela del simio actúa como una ITS, no lo es, recalcó, y los condones y otras formas tradicionales de prevenir las ITS no evitarán que las personas se contagien del virus. Eso hace que sea aún más difícil de controlar.

Sin contacto físico

Enfatiza que la mejor manera de detener la propagación de la viruela del simio es evitar el contacto cercano con alguien que tenga síntomas o con objetos que tengan rastros de los fluidos corporales de una persona infectada y mantener una buena higiene de manos con agua y jabón o desinfectante para manos.

La Organización Mundial de la Salud también recomienda que los hombres que tienen sexo con hombres deben limitar su número de parejas sexuales por el momento.