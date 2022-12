Enlace matrimonial Ortega Jiménez - García Parra

El sábado 17 de diciembre, los jóvenes Carlos Fabián Ortega Jiménez y María Isabel García Parra contrajeron nupcias ante el altar de la iglesia El Jesús (Tercera Orden), el cual estaba profusamente decorado con hortensias, rosas white O’hara, lisianthus, dusty miller y mini rosas. Isabel, quien entró del brazo de su padre, José Alberto García Becil, lució un vestido en línea “A” de encaje Chantilly español y un velo estilo catedral con finas aplicaciones de encaje y pedrería. Impartió la bendición el presbítero Juan Dingler Celada. Posterior a la misa, y en honor a los recién casados, se ofreció un banquete en la Quinta Montes Molina con familiares y amigos de los contrayentes. Ahí, los esposos abrieron la pista de baile al son de “Can’t take my eyes off you”, de Gloria Gaynor.