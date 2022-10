Falla del iPhone 14; el dispositivo llama al 911 si subes a una montaña rusa

Una inesperada falla del iPhone 14 ha causado varios inconvenientes para agentes de policía y usuarios debido a que la recién estrenada función de “Detección de Accidentes” registra el paseo en una montaña rusa con un accidente automovilístico.

El imprevisto se presenta tanto en los nuevos iPhone 14 como modelos de Apple Watch que ya cuentan con la función de Detección de accidentes, gracias a la cual se realiza una llamada de emergencia de forma automática si has sufrido un choque.

Sin embargo, en las últimas semanas los sensores del iPhone 14 han registrado la velocidad y giros inesperados de las montañas rusas a las que suben los usuarios como un choque automovilístico, por lo que marcan al 911 con un falso aviso de accidente.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:



“The owner of this iPhone was in a severe car crash...”



Except, the owner was just on a roller coaster.



