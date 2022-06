¿Por qué y dónde estudiar Data Analysis?

El mercado laboral ha cambiado mucho en los últimos años. Algunos procesos se simplificaron, ciertas profesiones dejaron de ser esenciales y otras se automatizaron. En la última década, muchas personas se han preguntado dónde estudiar Data Analysis. Lo cierto es que algunas instituciones educativas ya enseñan esta disciplina, aunque un curso de Data Analysis online es una gran opción.

La flexibilidad de poder manejar sus tiempos y no tener un horario rígido es una de las principales características que buscan actualmente los estudiantes. Poder revisar material online, ver videos didácticos y también la práctica constante aparecen como las prioridades para personas que reparten su tiempo entre el trabajo y el estudio.

Lo cierto es que un especialista en Data Analysis tiene un amplio campo laboral, ya que esta profesión no está ceñida a un tipo de empresa en específico. La versatilidad que tiene puede permitirte trabajar en una compañía que se dedica a la manufactura, en una empresa relacionada a las comunicaciones o en el sector de la salud.

Para entender su verdadera dimensión, vamos a empezar hablando sobre el concepto de Data Analysis, para luego detallar sus funciones y las herramientas que utiliza. Es un campo en ebullición, tanto en materia laboral como estudiantil.

¿Qué es Data Analysis?

En pocas palabras, podríamos decir que Data Analysis es el análisis de Big Data realizado por las empresas para sacar conclusiones que puedan ayudarlos en sus negocios. Pero en realidad es mucho más que eso. Analizar de manera correcta la data permite que las compañías puedan tomar mejores decisiones en las estrategias desplegadas. Puede servir para revisar si una campaña que se ha hecho ha tenido los resultados esperados o no.

Además, se busca optimizar procesos para mejorar la eficiencia en ciertas áreas. Si por ejemplo, una empresa de manufactura revisa las horas en que las máquinas están inactivas y cuánto tiempo se necesita para la confección de ciertas prendas, se podrá diseñar un plan que puede mejorar la administración de recursos para hacerlo de manera que genere mejores resultados.

Los datos tienen mucho valor dentro de las organizaciones, pero lo cierto es que para realizar un buen análisis hay que aplicar ciertos pasos para que cobren sentido. Es como armar un rompecabezas: cuando está completo te muestra las tendencias y prospecciones que llegan como respuesta a todas las preguntas hechas.

Lo primero es determinar cuáles son los datos que se van a analizar. Luego se pasa a la etapa de recolección y después a la más importante: el análisis. Aquí se puede utilizar software que ayude a que esta labor sea más rápida. Al tener los datos estadísticos, se puede notar el impacto en el área de estudio.

¿Dónde especializarse en Data Analysis?

Para las personas que se preguntan dónde estudiar Data Analysis, hay varias opciones que hemos detallado al inicio. Al estudiar Data Analysis vas a adquirir nuevas competencias -si no las tenías - ya que podrás aprender sobre código de programación para analizar los datos a nivel descriptivo, predictivo y prospectivo. Herramientas como R y Python son las que más utilizan los especialistas.

También se utilizan modelos de clasificación como árboles de clasificación, regresión logística e indicadores para evaluar los modelos. En algunos casos también se revisan los modelos de regresión y también los de pronóstico con series de tiempo.

Daniela Miño, viene estudiando el curso de Data Analysis en Practicum, una plataforma online que ofrece un curso de 7 meses en esta disciplina. Su experiencia ha sido satisfactoria desde el primer momento y ella resalta el compromiso para que los alumnos aprendan nuevas habilidades.

“Me di cuenta de que había un mundo totalmente diferente al que conocía. La metodología de Practicum es la combinación perfecta entre la teoría y la práctica. Cada parte de conocimiento que te dan va acompañado de un ejercicio que tienes que hacer ayudándote a consolidar lo que lees. Mi tutora me ayuda cuando no puedo hacer algo y el proceso mejora. Lo que hace que el curso sea especial es el compromiso de que los estudiantes realmente aprendan, eso me gusta mucho”, señala Daniela, quien estudió inicialmente estudios internacionales y tiene un master en manejo de datos, pero siente que el curso de Data Analysis le puede abrir muchas puertas en el futuro.

Para los que se preguntan dónde estudiar Data Analysis, Daniela brinda una gran opción para hacerlo de manera online. No solo por la teoría, sino también por el acompañamiento para que las prácticas se realicen de manera eficiente.

(I.S.)