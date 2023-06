Cuidado con esta nueva estafa de WhatsApp, podrías perder tu cuenta

Una nueva estafa en Whatsapp podría hacer que pierdas tu cuenta y ya no puedas recuperarla. Lo anterior ya comenzó a reportarse en redes sociales debido a que, a diferencia de otras estafas, el mensaje con el que podrían robarte tu cuenta vendría de un contacto guardado en tu agenda. A continuación te explicamos cómo funciona la nueva estafa.

Según se ha reportado en redes sociales, varias personas están recibiendo un mensaje de uno de sus contactos registrados solicitando un número que supuestamente enviaron por erros al número de la víctima. Al ser un número de confianza, las personas no desconfían de él, sin embargo, el número que proporcionan es el código de validación para tomar control de sus cuentas de WhatsApp.

Debido a lo anterior, es indispensable que si te llegara uno de estos mensajes de alguno de tus contactos solicitando la información o el código, NO LO ENVÍES por ningún motivo o de lo contrario, perderás tu cuenta de WhatsApp. Una vez que hacen esto, es muy probable que hagan lo mismo desde tu número a alguno de tus contactos que, por tratarse de tu cuenta, no dudarán en entregar el código y, posteriormente, esto puede servir de estafa para solicitar dinero a otras personas en tu nombre.

¿De qué clase de código se trata?

Entre los recursos de seguridad de WhatsApp, está el envío de una notificación push cuando alguien intenta registrar una cuenta usando nuestro número de teléfono, pero para ello, manda un código de verificación para asegurar que quien en realidad está haciendo este proceso sea la persona dueña de la línea.

Por ello, para mantener la cuenta a salvo, es fundamental que no compartas el código que recibes. Ten muy en cuenta que, si recibes ese código sin haberlo solicitado, es porque alguien está intentando apoderarse de tu cuenta.

Lo que debes saber es que si les remites ese código, el WhatsApp de tu celular cerrará su sesión —impidiéndote acceder a tus conversaciones y enviar o recibir mensajes— y se abrirá en el celular de la persona a la que se lo proporcionaste.

¿Qué hacer?

Si te llega un mensaje de este tipo de un contacto conocido, lo mejor será no seguir con la conversación de WhatsApp y ponerte en contacto con él directamente a través de una llamada telefónica, pues a pesar de que tendrá el control de WhatsApp, no así de la línea telefónica, de esta forma, podrás asegurarte de que no buscan hacerse de tu cuenta.

Si has caído en la trampa y diste el código, aún puedes intentar solicitar un nuevo código e introducirlo de nuevo para recuperarla, sin embargo, existe la posibilidad de que esto no funcione y lo más efectivo es ponerse en contacto directamente con WhatsApp para informar del robo de cuenta.

¿Para qué roban cuentas de WhatsApp?

Según se ha dado a conocer, el robo de cuentas de WhatsApp es una forma de obtener información de los usuarios para, que a través de sus contactos y conversaciones más frecuentes, soliciten dinero o transferencias para presuntos pagos o emergencias y, al tratarse de un conocido, las víctimas no tienen mayor problema en facilitarlos.

