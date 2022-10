En Yucatán, alucinaciones de un pescador en altamar tienen serias consecuencias

TIZIMÍN.-Un pescador sufrió alucinaciones de hombres que lo querían matar por lo que terminó auto lesionándose en el puerto de El Cuyo.

El hecho ocurrió en alta mar cuando Fortunato C., se encontraba a bordo de una lancha y escucho por la radio de comunicación que uno sujetos pretendían matarlo.

“Escuche que me iban a matar e iban a tirar mi cuerpo al mar para no dejar evidencia, por eso me autolesione”, dijo el hombre.

Su hermano aviso a la capitanía de puerto de lo sucedido, por ello en la zona veraniega fueron esperados por una camioneta de la Marina en donde abordaron al lesionado y lo trasladaron al Centro de Salud, recibió los primeros auxilios y posteriormente fue llevado al Hospital San Carlos.

En el trayecto una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública los intercepto y finalizó el traslado, policías locales tomaron conocimiento de lo sucedido.

