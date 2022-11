Joven viuda en Valladolid, en la indefensión

VALLADOLID.— Verónica del Carmen Jiménez Dzib, de 17 años de edad, quien fue pareja del joven Luis Antonio Noh Poot de 18 años de edad, fallecido el 5 de noviembre pasado tras chocar contra la puerta de un auto estacionado, pasa por dos problemas no comunes, no poder asentar en el Registro Civil a su pequeño de dos meses de edad: no poder contar con seguro social, a pesar que el padre sí contaba con ese beneficio, y por el lado jurídico la Fiscalía no ha hecho nada en contra de una mujer presunta responsable del accidente.

Hace unos días publicamos la queja de las señoras Anastasia y Justina Poot Poot, madre y tía, respectivamente de Luis Antonio Noh Poot, quienes dieron a conocer que el pasado 1 del presente, el joven de 18 años de edad, chocó contra la puerta de un auto que abrió imprudentemente la conductora Lidia Concepción Gutiérrez Uc cuando estaba estacionada en el fraccionamiento “Orquídeas”.

Debido a las lesiones que sufrió el joven, fue trasladado a una clínica de la ciudad de Mérida donde falleció el pasado 5 del presente y la presunta responsable no se ha hecho cargo de nada del accidente, incluso la Fiscalía del Estado no ha procedido en su contra, a pesar que existen dos denuncias.

Buscan ayuda ante su indefensión

La familia del fallecido acudió ayer ante la oficina local de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia a exponer su caso, debido a que el joven fallecido tenía una pareja de nombre Verónica del Carmen Jiménez Dzib de 17 años de edad, pero no estaban casados.

Sin embargo procrearon a un pequeño, que ahora tiene dos meses de edad, de tal modo que tanto madre como hijo se han quedado en un estado de indefensión e incertidumbre por algunos motivos.

De acuerdo con información proporcionada por la madre del joven fallecido, desde octubre pasado, se comenzaron hacer las gestiones para asentar al pequeño en el Registro Civil, pero siempre les decían que no había cupo para atenderlos, y le fueron dando citas y más citas al padre, quien por cierto trabajaba en una cocina económica y contaba con seguro social.

La última vez que acudió al registro civil, le dieron cita para el 17 del presente, es decir mañana jueves, pero la fecha no llegó para el padre debido a que falleció antes y ahora en esa oficina se niegan a asentar al pequeño, con los apellidos del padre y de la madre.

La propuesta es que se asiente como hijo natural, pero el pequeño no tendría derecho a la protección del IMSS, porque el padre sí tenía esa prestación, en esta institución tampoco lo quieren reconocer porque el menor no fue registrado en su momento por negligencia de los padres, a pesar que se les explicó que Registro Civil les hicieron dar vueltas y vueltas.

En la intervención de la Prodemefa, se informó que se abrió una carpeta de Asistencia Social, en la que se verá la manera de apoyar a la madre menor de edad.

Mientras tanto queda pendiente el asunto jurídico por el caso del accidente, en la que se espera que la Fiscalía haga su trabajo y deslinde responsabilidades del percance por cuya consecuencia perdió la vida un joven de 18 años de edad.— Juan Antonio Osorio Osorno