Migrante pierde la vida en viaje de regreso a Yucatán: lo asaltaron en Tabasco

OXKUTZCAB.- El migrante yucateco José A.C.R. de 48 años fue asaltado y privado de la vida en Tabasco cuando regresaba de Estados Unidos para pasar la navidad con su madre en su natal Oxkutzcab.

El hombre, que era ciudadano americano, fue velado y recibió el último adiós de sus familiares y amigos en su domicilio en la calle 58 x 43 y 45 de este municipio.

Los familiares revelaron que José tenía planes de pasar la navidad con su mamá en Oxkutzcab, pues hace un año que no la había visto, además el hombre soñaba con construirle una casita, cocinar juntos. Era soltero, se dedicaba al ramo de construcción y sus familiares lo consideraba ''un amor de persona''.

Asesinan a yucateco en Tabasco

De acuerdo a lo relatado por sus familiares, ellos sabían que estaba en peligro pues les hizo una llamada momentos antes de ser asesinado a machetazos en Centla, Tabasco.

Relataron que el lunes cuando estaba en camino rumbo a Yucatán, poco después de las las 10:00 pm él estaba hablando por teléfono con su mamá en un momento se le ponchó una llanta, descendió del vehículo y fue cuando se dio cuenta que lo iban a asaltar. Logró decirle a su mamá "creo que me van a asaltar".

El teléfono quedó encendido y su madre escuchó que le decía a los asaltantes "No me mates, vengo a ver a mi mamá que está

enferma", mientras que los asaltantes respondieron "Wey no corras, no te vamos a matar" mientras sus familiares desesperados encontraban la forma de comunicarse con la policía y llamaron al 911.

Pero fue hasta el día siguiente que viajaron y ahí se enteraron que lo habían asesinado en Centla, Tabasco. Sus agresores le propinaron dos machetazos en la cabeza, lo desnudaron y lo maltrataron, además llevaron todas sus pertenencias.