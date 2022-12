Bonanza por doble arribo de barcos en Progreso

PROGRESO.— Con un total de 5,256 pasajeros y 1,969 tripulantes, ayer jueves arribaron los cruceros “Carnival Valor” y “Radiance of the Seas”, que llegó por primera vez a este puerto Progreso procedente de la Costa Maya, Quintana Roo.

Los dos barcos arribaron en plena quincena en la terminal remota progreseña.

La presencia de los extranjeros fue notoria en el centro de la ciudad y la playa. Incluso, tripulantes asiáticos desembarcaron en sus horarios de descanso y recorrieron el mercado municipal, donde compraron diversos productos.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Progreso informó que el “Carnival Valor” llegó de Cozumel y atracó a las 6:58 de la mañana, con 3,121 pasajeros y 1,132 tripulantes. Zarpó a las 4 de la tarde con destino a Nueva Orleans, Estados Unidos.

A las 7:38 a.m., el “Radiance of the Seas”, de 293 metros de eslora y de la naviera Royal Caribbean, llegó de la Costa Maya con 2,135 pasajeros y 837 tripulantes; zarpó a las 5 p.m. a Nueva Orleans, añadió la Asipona.

Los pasajeros de los dos cruceros disfrutaron del clima soleado, playas limpias, mar en calma.

Varios turistas aprovecharon para meterse al mar con sillas para sentarse y pasar varias horas en el agua. Otros se recostaron en la arena, donde tomaron baño de sol.

Unas 50 palapas y sombrillas de la playa del malecón tradicional fueron ocupadas por unos 500 pasajeros, quienes consumieron bebidas, en su mayoría cervezas y cocteles; así como botanas. Los turistas dejaron buenas propinas, según comentaron varios meseros.

Las masajistas también tuvieron clientela. Igual los restaurantes de la calle 80 entre 21 y 23, cerca del malecón, zona donde hay un local que cuenta con clima artificial y tuvo clientela durante la jornada turística.

Además grupos de pasajeros de barco recorrieron la ciudad en carros turísticos. Otros a pie recorrieron el centro de la ciudad, el parque, la zona del mercado, donde compraron artesanías, sombreros y prendas.

Hoy viernes 16 de diciembre el “Disney Magic” hace su segundo arribo en este puerto.— G.T.V.