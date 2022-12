Artesana de Tizimín agradece ''milagro''

TIZIMÍN.— Luego de vencer al cáncer de seno, Delfina Esther Ayala Díaz se siente agradecida de cumplir 50 años en la elaboración de ramilletes y las banderillas que se utilizan en las corridas de toros, durante la Feria de Reyes.

Ella explicó que entregará el próximo viernes los primeros ramilletes al diputado de velas y de la alborada.

Posteriormente dará los que serán usados en los gremios y para la coronación de la plaza de toros.

“Estoy muy contenta de poder cumplir un año más con esta encomienda; cuando me detectaron cáncer de seno lo primero que pasó por mi mente fue que me moriría y no podría cumplir con estos 50 años de elaborar los ramilletes y banderillas.