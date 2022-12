Convocatoria para ingresar al Ejército

VALLADOLD.— La 32a Zona Militar convoca a todos los jóvenes de 18 a 29 años para que se encuadren en cualquier batallón del ejército, pero sobre todo en el XX Regimiento de Caballería con sede en esta ciudad y acudan los interesados a las instalacionesn militares a llevar sus documentos.

De acuerdo con un boletín enviado por la Zona Militar se explica que por ahora están en proceso de reclutamiento, el cual durará los tres primeros meses del siguiente año y podrán acudir hombres y mujeres de entre 18 y 29 años y diez meses de edad y si cumple con los requisitos los interesados pueden causar alta en el Ejército, Policía Militar y Guardia Nacional.

Entre los requisitos que se exigen es ser mexicano de nacimiento, no haber pertenecido a las fuerzas armadas o corporaciones policíacas, estatura mínima de 1.63 metros en el caso de ,os hombres y 1.60 en el caso de las mujeres, tener secundaria o superior; ser soltero, tener un índice de masa corporal menor de 24.80 para ingresar al XX R.C.M. y 27.90 para los batallones de la Policía Militar.

Ser informa que los tatuajes están permitidos siempre y cuando no estén visibles usando el uniforme, dimensión mínima de 10x10, no sean imágenes ofensivas y no hagan apología del delito y no sean mayores del 10% de la superficie corporal, no presentar perforaciones en el cuerpo, a excepción de las mujeres.

Requisitos para ingresar al Ejército

La documentación que deben presentar son:

Cartilla militar

Acta de nacimiento.

CURP.

Credencial para votar.

Certificado de estudios.

Cédula de identificación fiscal.

Comprobante de domicilio.

Constancia de antecedentes no penales.

A los interesados se les indica que pueden llamar a los teléfonos 9858562006, al 9851129937 y al 9858568500. O acudir personalmente a las instalaciones militares en donde se les dará toda la información que requieran.