Yucatán. Reportan supuesto hallazgo en Chankom; fuente de SSP lo niega

VALLADOLID.-Vecinos de Chankom reportaron que se encontró el cuerpo de un hombre con un impacto de bala en la cabeza. Incluso dijeron que una pistola se encontró a un lado del cuerpo que estaba dentro de un terreno.

Según las versiones, la víctima tenía alrededor de 35 años de edad. Al lugar acudieron policías municipales de dicho municipio, quienes habrían reportado el hecho a la Secretaría de Seguridad Pública. Incluso se mencionó que el área fue acordonada.

¿Qué pasó en Chankom?

Sin embargo, una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública informó que es falsa esa versión y que la Policía Estatal de Investigación no está indagando algún homicidio o suicidio en esa comunidad, incluso no tienen reporte de nada.

A través de un grupo de WhatsApp el informante envió el siguiente mensaje: "La SSP no ha tomado conocimiento de nada así, ni tampoco la Fiscalía. Al momento no hay ningún reporte. Sin embargo, se está indagando, pero no hay nada al respecto, hasta ahorita".

Por otro lado, a pesar de que en redes sociales se ha difundido en varias páginas el supuesto hallazgo, en sus cuentas oficiales la SSP no ha emitido posicionamiento alguno al respecto.