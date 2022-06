Dzidzantún. Acusan a expolicía de tomar fotos en una escuela

Mauricio Can

DZIDZANTÚN, Yucatán. - Madres de familia de la primaria 20 de Noviembre de Dzidzantún denunciaron que un expolicía municipal las graba y toma fotos cuando llevan a sus hijos al colegio.

Madres de familia denunciaron que un sujeto de nombre Dionisio C., conocido también con el sobrenombre de “Mono”, quien no es empleado de la escuela primaria mencionada, todos los días se para junto a la reja principal del acceso al centro educativo y, al parecer, algunas señoras han descubierto que el sujeto les toma fotografías "comprometedoras" cuando están de espaldas.

“Esperemos que los directivos de la 20 de Noviembre y de la Secretaría de Educación (Segey), tomen cartas en el asunto, ya que nosotras como madres de familia nos sentimos incómodas al estar el sujeto en ese sitio y más porque hay niñas en el centro educativo” destacaron las disgustadas mujeres.

También le podría interesa: "Choque en la Mérida-Cancún, reportan varios lesionados"

Fue dado de baja por presunto robo

Se pudo averiguar que el sujeto es un exagente de la Policía Municipal de Dzidzantún, y fue cesado luego de haberle robado un celular a una jovencita a quien amenazó en el campo de béisbol de la Unidad Deportiva y además por haber despojado de dinero en efectivo al señor A.Ch.

“Tengan cuidado los maestros y padres de familia que acuden a la escuela primaria 20 de noviembre” señalaron las agraviadas.