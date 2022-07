No existe despojo de tierras en Sotuta de Peón, asegura empresario

Conflicto de tierras. Empresario asegura que no existe despojo de tierras en Sotuta de Peón.

MÉRIDA, Yucatán.— Tras las declaraciones que ayer miércoles hizo un grupo de ejidatarios de Sotuta de Peón, comisaría de Tecoh, en la sede del Partido Morena en Mérida, en las que reclamaba unas 40 hectáreas de tierra que presuntamente les fueron despojadas, el empresario William Lübcke Argáez rechazó que "exista un despojo de tierras en el ejido de Sotuta de Peón", y aseguró que "en asamblea realizada el 18 de diciembre de 2007 y avalada por el comisariado ejidal, el Consejo de Vigilancia y la Procuraduría Agraria, se cubrieron todas las formalidades de ley para obtener el título parcelario de una superficie de 40 hectáreas del citado ejido”.

Empresa familiar de cultivo de henequén

El empresario también dijo que era falso que el propietario de ese terreno fuera él, y explicó que, "es de unos familiares que me lo tienen asignado en calidad de comodato para el cultivo de henequén que da empleo a 25 personas de la comunidad, cuya producción procesamos en la hacienda para hacer hilos, jarcias y otros derivados de henequén”.

Ejidatarios acusan despojo de tierras

Ayer informamos sobre las declaraciones de ejidatarios de Sotuta de Peón en las que denunciban el despojo de unas 40 hectáreas de tierra y que han estado en manos de la familia Lübcke Flores, en las que se inclye parte del casco de la hacienda.

Los ejidatarios también reclamaron la actuación de las autoridades agrarias y del mismo Ayuntamiento por ignorar sus quejas.

Acusaciones sin sustento de grupo minoritario

Por su parte, el empresario lamentó que, a 15 años de la adquisición de esas tierras y cuando ya venció el plazo que tenían para inconformarse ante las autoridades por la vía legal, un grupo minoritario de ejidatarios salga ahora con acusaciones sin sustento.

El empresario también señaló que los inconformes han llegado al extremo de quemar sus cultivos, según él, motivado por "intereses inconfesables".

Lübke Argáez explicó que, lo incidente en sus cultivos ocurrió hace más de un mes y fueron denunciados ante el Ministerio Público de Kanasín, a donde pertenece la jurisdicción de Sotuta de Peón, “Es realmente grave que, aparentemente asesorados por personas ligadas a un partido político, incurran en este tipo de hechos delictivos”, señaló el empresario.

Documento de la asamblea de diciembre de 2007

Para demostrar y sustentar sus afirmaciones, el empresario exhibió el acta de la asamblea celebrada el 18 de diciembre de 2007, donde consta que 66 ejidatarios (el 80.51%) de los 77 que tiene el ejido, asistieron y aprobaron la enajenación de las tierras, sin ningún voto en contra.

El acta está firmada por Gumersindo Pastor Oxté Cervantes y Florentino Iuit Tun, quienes fungieron como presidente y secretario de la asamblea; por Gumersindo Pastor Oxté Cervantes, Felipe de Jesús Quintal Cauich y Ramiro Oxté Chávez, en su calidad de presidente, secretario y tesorero del comisario ejidal, y por Mario Alberto Chan Iuit, Benedicto Moo Pacheco y Marco Antonio Cetz Chan, presidente y secretarios del Consejo de Vigilancia del ejido.

En este documento aparece la firma de Alvaro Ramos López, quien asistió en representación de la Procuraduría Agraria para atestiguar el desarrollo de la asamblea. De todos estos hechos dio fe y así lo certificó María del Carmen Baltazar Arceo, Notario Público No. 89 del Estado.

El empresario precisó que, la enajenación de las 40 hectáreas fue a favor de los posesionarios Teresita Argáez Escalante y y José Manuel Ancona Vera, tíos de Lubcke Argáez, quienes posteriormente acordaron con él el comodato para trabajar las tierras.

“Todo está hecho por la vía legal y la molestia de este grupo de inconformes es que nadie se presta a secundarlos”, afirmó.

Señaló que, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el alcalde, la comisaria municipal y el comisario ejidal no se han dejado llevar por sus intenciones, porque saben que simplemente no tienen la razón y ellos no quieren ser parte de una arbitrariedad.

Respaldo de un partido político

Lübcke Argaéz hizo notar que, llama la atención que hicieran la rueda de prensa en las oficinas de un partido político (Morena) para hacer ruido y seguir presionando para satisfacer sus intereses, “y lo más triste del caso es que no quieren recuperar las tierras para trabajarlas, sino para hacer negocio con ellas”.

Empleo para los habitantes de la comunidad

“Lo que hacemos nosotros es trabajar, generar empleos y apoyar con obra social a la comunidad, tenemos 90 trabajadores en la Hacienda, 25 cultivando henequén y gracias a la fibra pudimos sobrellevar la pandemia, no es justo que un grupo pretenda ahora destruir todo lo que hemos logrado junto con los habitantes de Sotuta de Peón que sí son trabajadores y quieren salir adelante con sus familias”, puntualizó.

