Trabajadores analizarán a fondo la ley del Isstey para evitar sorpresas

MÉRIDA.- Integrantes de Movimiento Hormiga solicitarán una reunión con los diputados de la Comisión Especial de Atención a la Situación del Isstey para analizar a fondo las propuestas que fueron presentadas en el Congreso del Estado por considerarlas confusas.

Emy Sosa Novelo, integrante del Movimiento, señala que si bien dicen que no se va a tocar a los jubilados (mantendrían sus salarios y respectivos aumentos), estarán atentos de la nueva ley para evitar sorpresas.

“Están hablando de que no nos van a tocar y por eso vamos a pedir hablar con los de la Comisión para que nos expliquen cómo vienen las cosas, porque no vaya a ser que después, aunque digan que no nos tocan, nos metan un transitorio por allá”.

Cuotas de aportación en el Isstey

La activista considera que tampoco es justo que se incremente del 8% al 15% la cuota de aportación a los trabajadores aunque sea de manera paulatina.

“No lo considero justo porque cuando nosotros hicimos la propuesta, pusimos que el Estado, la dependencia o la secretaria deberían pagar más porque el trabajador no es responsable del quebranto del Isstey.

“¿Por qué el trabajador? Si él paga el 8% (6% va a su jubilación y 2% para su seguridad social y prestaciones) ¿por qué va a tener que pagar? En todo caso que lo pague el patrón. Ya que el patrón no hizo nada por poner orden en la casa para quienes se llevaron el dinero”, señala Emy Sosa.

Lamenta, sin embargo, que el Gobierno no quiera pagar. “El gobernador no quiere dar aportaciones extraordinarias, pero tampoco quiere aportar. Gasta más en publicidad que en lo que estaría aportando para dar incertidumbre laboral”, acusa.

Dinero para las jubilaciones

Añade que el Gobierno sabe que los terrenos de Ucú no valían lo que pagaron por ellos en su momento, pero tampoco hizo las demandas pertinentes. La activista pide que haya transparencia pues ahorita “hay una opacidad terrible”.

“No sabemos cómo viene. Nosotros estamos viendo y pidiendo que nos digan cómo piensan capitalizar al Isstey, cómo piensan darnos esta certeza. Que digan que este fondo, que este dinero no se va a tocar porque es para lo que le resta de vida a los que ya están jubilados y a los que vienen atrás”.

Y es que, dice, a los jubilados de hoy se les está pagando con las aportaciones de los activos, pero a los activos cómo se les va a asegurar.

“Queremos ver qué propone el gobernador porque los diputados no han llegado a esta parte. Solo han llegado por la parte de las cuotas y no nos están diciendo cómo van a resolver el problema de fondo que es el dinero. ¿Qué pretenden hacer? Es lo que vamos a pedir que nos expliquen tanto el gobernador como los diputados y que estén de acuerdo con nosotros”.

La activista señala que espera que el gobierno actual resuelva el problema, pues no van a estar peleando con los siguientes gobiernos que vengan y tampoco marchando en cada administración.

“Esto se tiene que definir y de la mejor manera posible. ¿Hay activos?, cuánto vale ese activo?, ¿a quien se le va a vender?, ¿en cuánto se le va a vender? Se tiene que definir porque ese dinero que robaron era de nosotros”, dice la maestra Emy, a quien también le preocupa qué va a pasar con el tema de la herencia de jubilación.