Pesca ilegal en 6 barcos en Progreso

PROGRESO.— Con el “Pez León”, ya son seis los barcos de la flota mayor de Yucalpetén detenidos por capturar langosta y especies marinas sin permiso de pesca.

El “Pez León” fue detenido el fin de semana pasado por elementos de la Armada de México y la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca).

Los otros barcos detenidos a principios de julio en alta mar y la zona del arrecife Alacranes por capturar langosta y otras especies sin tener permiso de pesca son “Brazo Fuerte”, “Gilbert”, “Legítimos”, “Normandy” y “Freshco Gruper”.

A las cinco embarcaciones se les sumó el “Pez León”.

En recorrido de inspección y vigilancia, elementos de la Secretaría de Marina y la Conapesca, quienes navegaban en una patrulla de la Décima Tercera Zona Naval, con sede en Yucalpetén, abordaron el barco pesquero “Pez León” para una inspección cuando estaba a las afueras del arrecife Alacranes.

Debido a que hallaron langosta y el patrón de la embarcación no presentó el permiso para pescar el crustáceo, escoltaron el barco hasta los muelles del puerto de abrigo de Yucalpetén, a donde arribó el sábado 23 en la mañana y sus tres o cuatro tripulantes se retiraron.

Al respecto, José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, señaló que las autoridades federales, por medio de la Armada de México y la Conapesca, asestaron fuerte golpe a la pesca ilegal y destacó el trabajo que realizan las fuerzas armadas en alta mar.

El líder pesquero dijo que de acuerdo con los informes que se tienen, una patrulla naval que realizaba inspección y vigilancia en alta mar detuvo al barco “Pez León”, de la flota mayor de Yucalpetén, se le encontró langosta, especie que no está en veda, pero esa embarcación no cuenta con los permisos para capturar el crustáceo.

Tampoco tiene permiso para la pesca de escama.

El propietario

Carrillo Galaz agregó que de acuerdo con los reportes de las autoridades marítimas y pesqueras, el “Pez León” es propiedad del armador Pablo Caballero, quien es conocido en este puerto como “Palix” y es también propietario del “Brazo Fuerte”, detenido a principios de julio por capturar langosta sin tener permiso para su pesca.

El “Pez León” se encuentra atracado en los muelles pesqueros del Parque Industrial de Yucalpetén.

En relación con los otros cinco barcos detenidos por la Armada de México y la Conapesca, Carrillo Galaz expresó que no pueden ser despachados para la pesca porque tienen un acta de inspección y, hasta donde se sabe, no han sido liberados por las autoridades, están en resguardo y no pueden salir a pescar.— Gabino Tzec Valle