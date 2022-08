Acusan a Mauricio Vila ante autoridades federales por la Ley Isstey

VALLADOLID.— Líderes magisteriales que pertenecen a la Coalición de Trabajadores del Estado de Yucatán (Cotrey), que viajaron a la Ciudad de México la semana pasada para exponer sus demandas, manifestaron que tuvieron buenos resultados, ya que interpusieron su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las afectaciones de la ley del Isstey que les aplicará el gobierno estatal, y en el Fondo Nacional de Egresos al Magisterio (FONE), en donde les dieron una explicación sobre el motivo por el cual no les han pagado un incremento salarial.

La semana pasada publicamos que un grupo de líderes magisteriales de la Cotrey viajaron a la Ciudad de México para exponer sus demandas y anunciaron que acudirían ante la CNDH y ante el FONE, para tratar de exponer sus demandas.

Limberth Santoyo Arzápalo, integrante de Cofrey, manifestó que ante la CNDH pusieron su queja porque el gobierno estatal que encabeza Mauricio Vila Dosal, en contubernio con el Congreso del Estado, aprobaron la ley del Isstey, que no les favorece, pues ahora serán jubilados a los 35 años de servicio y no a los 30 como era antes, además que pagarán mayores impuestos, incluso cuando contratan a un maestro los obligan a pagar cuotas a determinado sindicato magisterial sin la autorización del trabajador, cuando éstos tienen la libertad de escoger a qué sindicato quieren o no pertenecer.

Comentó que la respuesta a esta queja les llegará por escrito, según les explicaron, de modo que ahora estarán en espera de una respuesta satisfactoria.

Error en una explicación

Del mismo modo acudieron ante el Fondo Nacional de los Trabajadores de la Educación (FONE), en donde su titular, Armando González Zozaya, los atendió de manera directa y éste les explicó que equivocadamente les informaron que el aumento salarial a los administrativos y manuales se los pagarían en mayo pasado.

Explicaron que el líder nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, erróneamente informó a los trabajadores que se pagarían los incrementos desde el pasado mes de mayo, lo que causó la molestia de los trabajadores.

Se les explicó que el FONE está en proceso de la validación de las nóminas de cada estado, y en caso de Campeche, Quintana Roo y Yucatán aún no se lleva al cabo ese proceso, por lo tanto no se les puede pagar.

Sin embargo se les ofreció que ese proceso se concluiría en breve y que será hasta el mes de noviembre cuando se les pague lo que les corresponde, pero se les aseguró que sí se pagará el incremento salarial con el retroactivo correspondiente, por lo tanto deben mantenerse tranquilos hasta que se realice la validación de las nóminas del Estado de Yucatán.