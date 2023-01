Pierde la vida en la puerta de un súper en Motul

MOTUL.- Manuel Jesús Can y May, de 63 años de edad y conocido como “Zafiro”, se desvaneció en la puerta de un super en plena zona comercial la tarde del lunes, de donde ya no se levantó.

El hecho tuvo lugar a las 12:48 de la tarde, cuando paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencia y Policía Municipal recibieron una llamada de auxilio en la calle 33 entre 28 y 30, presuntamente por un hombre desmayado.

“Zafiro” quien llevaba años trabajando para la exrevista local “La Voz de Motul” comenzó a sentirse mal en las puertas de un conocido súper donde cayó inconsciente.

“Es mi azúcar”, alcanzó a contestarles a testigos que lo vieron caer al suelo, quienes de inmediato llamaron al 911 donde llegaron minutos después la Policía Municipal y la CNE.

A pesar de los intentos de reanimarlo con RCP, Can y May no volvió a despertar por lo que paramédicos confirmaron su deceso.

Transeúntes, incluidos menores de edad, se quedaron viendo las maniobras de los rescatistas. Se cree que los niveles de glucosa en la sangre estaban inestables y pudo haber producido el desmayo. No obstante, fue un infarto lo que habría terminado con su vida.

Familiares y amigos de “Zafiro” informaron que actualmente trabajaba para el programa “Apoyo Seguro” del gobierno del Estado, donde se unió a mil brigadistas que recorrerán Yucatán.