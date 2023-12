IZAMAL.— El gremio de Señoras, Señoritas y Obreros “La Nueva Unión Católica” celebra hoy domingo 60 años de su fundación y la actividad religiosa estará dedicada a la Virgen de la Inmaculada Concepción.

De acuerdo con los datos recabados, las fundadoras del gremio fueron Ignacia Antonia Uc y Valentina Baas, además de Santos May Che, todos ya fallecidos.

Luego, con el paso de los años, fue responsable del gremio la familia Canché Torres, con Isidra Torres como su presidenta.

En el año 2012 el gremio fue cedido a las familias May Chan y Noh May, desde entonces la directiva del gremio la conforman como su presidenta y vicepresidente Elda May Baas y José Silvestre May, como tesorera está Claudia May Chan, la secretaria y secretaria suplente son Claudia May Chan con Effy Puerto Vicens, respectivamente.

En la actualidad el gremio lo conforman 67 socios y 38 donadores. En los últimos diez años el grupo ha crecido en participación.

La festividad del gremio son los días 10 y 11 de diciembre, y en esta ocasión realizará su convivio en el domicilio de la presidenta del gremio, Elda May Baas, ubicado en la calle 32 entre 37 y 35.

Este año de aniversario la Familia Gamboa May y Diana Gamboa May donaron el estandarte como regalo conmemorativo.

Para la fiesta de aniversario del gremio dará de comer hoy el tradicional caldo de res o chocolomo, para el día 11 no faltará el relleno negro y una fiesta en la que la organización del gremio tendrá como broche de oro una noche de baile popular con Cleyver y la Nueva Imagen, completamente gratis.

Algunos integrantes de la directiva son Bertha May, Teresa Noh y Feliciana, Isidro, Antonia, Susana y Martha, todos de apellido May, y Juana y Norma Gala, entre otros.

Los preparativos del gremio comenzaron semanas atrás, pero ayer dio inicio todo el trajín fuerte de la fiesta de aniversario.— Megamedia

