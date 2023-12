PROGRESO.— Ayer se reanudaron los trámites en el módulo temporal que la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSPY) instaló desde el pasado 19 de diciembre en este puerto.

En el módulo no hubo labores el día 25, por lo que este día 26 los progreseños tuvieron la oportunidad nuevamente de acudir para ponerse al día.

En una visita al edificio del Registro Civil, que se ubica en la calle 37 con 74 del centro de la ciudad, se pudo constatar que a diferencia de los primeros días, en los que cientos de progreseños se aglutinaban para hacer largas filas y así llevar al cabo sus trámites, ayer solo unos cuantos acudieron, por lo que no se vio el amontonamiento de gente que se registraba al principio.

Disminuye la demanda por placas

De acuerdo con lo señalado por comerciantes que a diario acuden a esta zona, indicaron que desde el día 19 a la fecha descendió el números de personas que hacían fila, de igual manera disminuyó el número de vehículos que se encontraban estacionados a los alrededores del edificio.

Tras salir luego de realizar su trámite, el señor Francisco Durán señaló que: “Aunque es un gasto, ni modo, hay que cumplir porque así se evita uno problemas. A varios cuates han agarrado y les quitan sus motos porque no tienen placas y la verdad (la motocicleta) me sirve para mí trabajo, no me quisiera quedar sin mi herramienta”, dijo.

Por otro lado la señora Mayra Rodríguez señaló que los trámites son relativamente rápidos, puesto que como no hay mucha gente y están manejando un sistema de citas, resulta más fácil que el servicio pueda realizarse rápido y soi contratiempos.

El módulo continuará trabajando con normalidad de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes, excepto el día 1 de enero que es inhábil, fuera de ahí, seguirá habilitado de manera indefinida.— Abraham Raz Herrera