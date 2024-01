El 2023 terminará con “heladez” en toda la Península de Yucatán. Además, es probable que 2024 comience con la llegada de más sistemas frontales, reportó el meteorólogo Juan Antonio Palma.

En los próximos tres días continuará la influencia de la masa de aire polar continental que impulsó al frente frío “Ook”, por lo que solamente se esperan precipitaciones ligeras (menores a 5 mm) en el oriente de Yucatán, oriente, suroeste de Campeche, norte, centro, sur de Quintana Roo y oriente, centro, occidente de Tabasco.

De igual manera, el ambiente vespertino se mantendrá agradable, ya que se prevé que los valores de temperatura máxima sean de 25 °C a 28 °C.

Adicionalmente, la persistente incidencia de esta masa de aire polar continental asociada a “Ook”, aunada a la disminución gradual de la nubosidad que se pronostica, favorecerá que se desate la “heladez” en varias zonas, principalmente en las comunidades ubicadas a las afueras de las manchas urbanas y en sitios con abundante vegetación.

Frío en Yucatán: temperaturas mínimas

En este sentido, los valores de temperatura mínima pronosticados para los amaneceres del sábado, domingo y lunes serán de 10 °C a 15 °C, sin descartar valores puntuales de 7 °C u 8 °C en el centro, sur de la península de Yucatán. Mientras tanto, los vientos serán del norte de 20 a 40 km/h durante la jornada sabatina, y del este y este-noreste de 10 a 40 km/h el domingo y lunes.

La temperatura diurna se empezará a incrementar gradualmente conforme avance la primera semana de 2024 debido a la modificación gradual de la masa de aire polar continental que impulsó “Ook”, así como al retorno de los vientos provenientes del mar Caribe. Sin embargo, prevalecerán las noches y madrugadas frescas.

Asimismo, el análisis meteorológico indica que un nuevo sistema frontal podría llegar a la península de Yucatán el jueves 4 de enero, lo que reforzaría las condiciones invernales en la región, al menos, hasta antes del fin de semana, con temperaturas agradables en las tardes y “heladez” durante las noches y madrugadas.

Clima en Mérida

Según los reportes meteorológicos de la Conagua Yucatán, el pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 24 a 26 °C como máxima y de 10 a 12 °C la mínima. Para el interior del estado, la máxima será de 24 a 26 °C en el Norte- Centro y sur y mínima de 8 a 10 °C en el sur.

Temperaturas mínimas del sábado 30 de diciembre en el Estado de Yucatán

A continuación se presentan las temperaturas que hace llegar el meteorólogo Juan Vázquez quien, según la amplia cobertura nubosa, impidió bajen más este amanecer

MÉRIDA

FIUADY norte 16.3 C

CHMDY nororiente 16.4 C

Quintero oriente: 16.4 C

TANIL UMAN 16.0 C

San Camilo kanasín 16.1 C

INTERIOR DEL ESTADO

Costa norte: 16.4 C

Costa noreste: 16.2 C

Cono Sur 13.0 C

Cinturón de cenotes 14.0 C

Suroeste 13.7 C