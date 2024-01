SUDZAL.— Vecinos de varios rumbos de la población se reunieron en una casa de la calle 10 con 3 para pedir un alto a la matanza de animales.

Familias señalan a una persona extranjera que es sospechosa de envenenar animales en la comunidad y en la que de igual forma se le señala por agresión física y verbal.

“Entró a mi domicilio mi vecino el gringo, me agredió verbal y físicamente, entonces tuve que poner una denuncia en la Fiscalía de Izamal, una por la agresión y la otra por la presunción de envenenamiento de mis animales con números de expedientes, UNATD17/000862/20023 y UNATD17/362/ 2023 respectivamente y buscamos que se haga justicia”, dijo Magaly Chan Uitz.

“Fue mi vecino, dos años, creo; tiene problemas sicológicos porque en Yucatán, suele pasar que cuando hay basurita de hojas las quemamos y a él no le gusta, aunque el humo no le llega, solo no le gusta y empieza a hacer señas y hablar en inglés pero me imagino que son insultos. Por fortuna dejó de ser mi vecino”, indico Teodoro Chunab.

“Queremos fuera de Sudzal al gringo porque en mi caso se me murieron cuatro perros, entonces imagínate qué problema estamos llegando. No queremos que pase a más este problema, queremos justicia, queremos que el gringo se vaya”, dijo María Sofia Uc Cocom.

“La verdad nos está cansando esta situación, va a llegar un momento en el que nos enojemos de más y va a terminar este asunto muy mal; en mi caso mataron a mis cinco perritos, por eso quiero que el gringo se vaya, es la persona más sospechosa de envenenar no solo perros, sino también aves”, dijo Noemi Chin Uc.

Los vecinos señalan que el “gringo”, como ellos le llaman, suele deambular de entre 2 y 4 de la madrugada machete en mano y una bolsa en la que presumiblemente tiene el veneno y unas latitas para ponerla.

La molestia de los vecinos ya llegó al grado de que ellos mismos indicaron que una manía de matar animales se pueda traducir en matar personas.

Los manifestantes piden la intervención del alcalde (Alejandro Duarte Caamal), del gobierno del Estado, al igual de agrupaciones protectoras de animales para que este caso no se siga dando en el municipio de Sudzal.

Migración ya sabe de roces de extranjero

Sobre la denuncia contra un extranjero y en respuesta a la demanda de su expulsión que piden los vecinos, el alcalde Alejandro Duarte Caamal indico lo siguiente:

“Mi deber es velar por los intereses de los habitantes de Sudzal; mi deber es coadyuvar para que no se vulnere el estado de derecho de persona alguna en tanto no se tenga la certeza de que se cometió un delito; aquí no es un servidor quien decide, sino que son las instancias que harán valer la ley.

Alejandro Duarte Caamal, presidente municipal de Sudzal

“Entiendo perfectamente el descontento de los ciudadanos, entiendo su molestia y coraje. Dejen que las instancias correspondientes hagan su labor, estoy seguro que nadie estará por encima de los derechos de la persona.

“En todo momento he estado al pendiente de esta situación, un servidor dio las instrucciones para que el director jurídico de la Comuna tuviera el acompañamiento para interponer las denuncias por parte de la señora, Glendy Magaly Chan Uitz, incluso con transporte para que acudan a la Fiscalía de Izamal.

“Por ello, en oficio dirigido a la delegación del Instituto Nacional de Migración en Yucatán, se le entregó un oficio expresando el problema que Olson Fred Elie ha tenido con pobladores del municipio, un oficio entregado el pasado 20 de diciembre, en el que se destaca que el extranjero se encuentra con denuncias penales en la Fiscalía General del Estado de Yucatán, pidiendo que se informe su situación legal de estancia en el estado de Yucatan, ya que al igual se teme por su integridad física debido a su mal comportamiento”, destacó el alcalde.

El edil dijo que de igual forma que en estos tiempos de fin de año y Año Nuevo aprovecha felicitar a cada uno de los habitantes de todo el municipio de Sudzal, deseando la fortaleza de la unión familiar, salud y sobre todo convivencia entre todos en un 2024 con nuevos retos para las familias en la que está seguro que las metas se cumplirán.

Lee también: Expropian nuevos terrenos en Yucatán para el Tren Maya