Trabajadores del Tren Maya bloquean la carretera: no les pagan completo

VALLADOLID.-Cerca de 100 trabajadores del Tren Maya , fueron contratados por la empresa “Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), y que luego fueron transferidos a la empresa “Cotrisa”,se manifestaron en las puerta de la base central y luego bloquearon durante poco más de una hora la carreta federal en el tramo de entre Valladolid y Temozón. Demandan que les restituyan todo su sueldo, ya que esta semana les pagaron menos que en semanas anteriores, a pesar que trabajan más de 12 horas todos los días.



Los trabajadores están asignados a diferente tramos del Tren Maya, desde el municipio de Tinum hasta comisarías de Chemax. Entre ellos hay obreros, operadores de maquinaria pesada, ayudantes generales, entre otros, que obtienen diversos sueldos, dependiendo del cargo de cada uno.

¿Cuánto ganan los empleados del Tren Maya?

A manera de ejemplo, uno de ellos dijo ser operador de maquinaria pesada y percibe $6,900 a la semana, que incluye su sueldo, bono por asistencia y cumplimiento de horario, horas extras, entre otras prestaciones. Sin embargo, en esta ocasión le pagaron $4,500 sin que les expliquen el motivo del descuento, a pesar de haber cumplido con todo lo que le exigen.

Otro empleado dijo que obtiene $4,200 de sueldo y con sus bonos alcanza hasta $5,600 a la semana, pero en esta ocasión le pagaron solo $3,800, y de la misma manera no le quisieron explicar lo que estaba pasando.

Los trabajadores de manera individual acudieron a la oficina de Recursos Humanos para averiguar lo que estaba pasando, pero el ingeniero Alberto Cornejo, residente de la Obra, los amenazó con despedirlos, según dijeron.

Protesta de empleados del Tren Maya

Sin embargo, la molestia se fue generalizando en todos los empleados, debido a que a todos les hicieron lo mismo, de tal modo que se pusieron de acuerdo para acudir en bloque a la oficina a protestar el día de hoy sábado.

Los trabajadores indicaron que al acudir a la oficina de Recursos Humanos el ingeniero Cornejo, como lo conocen, no los recibió. Les dijeron que no se encontraba en el lugar, por lo que se molestaron mucho más y decidieron bloquear la carretera federal, en el tramo donde se encuentra las oficinas centrales.

Poco más de una hora duró el bloqueo pues alguien avisó al ingeniero Cornejo de lo que estaba pasando y se presentó en la oficina, con lo que abrió de nuevo la carretera y se inició una reunión con el residente de la obra.

A la reunión ingresó un grupo de los quejosos, a quienes se les ofreció que el próximo martes les resolverían el asunto, pero no se les especificó el motivo de los descuentos o la falta de pago.

¿Qué hacen los obreros del Tren Maya?

Los inconformes consideraron que con esa respuesta no se resolvió el problema y advirtieron que el próximo martes se concentrarán de nuevo bajo el puente que cruza de la cabecera de Tinum a la comisaría de San Francisco, en espera de una solución definitiva. No consideran resuelto el caso hasta que no vean el dinero que les pagan, según indicaron.

Los obreros del Tren Maya en espera de ser atendidos

Los inconformes se retiraron del lugar a sus casas, debido a que hoy sábado trabajan hasta las dos de la tarde y no tenía caso regresarse a sus centros laborales. El lunes es día inhábil, por lo tanto será hasta el martes que se vuelvan a reunir.

Los trabajadores comentaron que vinieron de la ciudad de México, Puebla, Tabasco y Veracruz, porque les dijeron que estaban pagando bien, pero ahora ven la situación es diferente.

Recordaron que todos los días se levantan a las tres y mediad la madrugada para prepararse, luego acuden a un terreno en el barrio de San Juan, de donde salen los camiones a las cinco de la mañana que los transportan a sus centros de trabajo, en donde a las 6 a.m. ya deben estar en su tramo y los dejan libres a las 6 de la tarde. Sin embargo, llegan a su campamento o casa alrededor de las ocho de la noche.