Kimbilá cede más tierras al Tren Maya

KIMBILÁ, Izamal.— Tras recibir amenazas y llamados a no sumarse a los opositores del proyecto federal, la asamblea ejidal de Kimbilá aprobó el viernes 3 pasado la cesión de más tierras para la construcción del Tren Maya en esta comisaría y que cada uno de los 575 ejidatarios inscritos en el padrón reciba, a cambio, $1,000.

“Quien no apruebe la solicitud de anexión de las tierras está contra el proyecto del Tren Maya”, amenazó Raúl Solano Pinedo, representante del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonaur), organismo a cargo de la obra, cuando los ejidatarios pedían $2,000 de indemnización, en vez del pago de $709 que les ofrecían y que, tras una supuesta llamada, quedó al final en $1,000.

“No sean parte de la prensa, de los intereses de quienes ustedes conocen, para que este proyecto (Tren Maya) no se lleve al cabo, hay muchos intereses para que no se haga el proyecto y quiero pensar que ustedes no están contra la obra que manda el presidente de la República (Andrés López Obrador”, agregó Solano Pinedo.

El orden del día de la asamblea empezó con el pase de lista, verificación del cuórum e instalación de la asamblea ejidal, que fue encabezada por el comisario ejidal, Santos Teobaldo Pat May.

Se dijo que 205 ejidatarios (el 35.6% de los 575) estuvieron en el pase de lista, pero después de éste llegaron otros socios del ejido.

Como tercer punto, los ejidatarios eligieron al presidente, secretario y escrutadores de la asamblea.

Tierras de uso común

En el cuarto punto, se les informó que se requiere una superficie adicional para establecer infraestructura del Tren Maya en tierras de uso común del ejido, y se les presentó el plano de la tierra adicional que se propone ocupar.

Específicamente, se les solicitó autorizar la ocupación de 5,168.05 metros cuadrados de tierra ejidal.

En el quinto punto del orden del día, José René Castillo, visitador de la Procuraduría Agraria, les explicó el procedimiento para ceder la tierra mediante la figura de expropiación.

Luego, en el sexto punto, se les informó del monto de la indemnización por la expropiación de la tierra, que inicialmente fue $408,000.

Pero los ejidatarios pidieron más dinero y, luego de una llamada, Solano Pinedo indicó que sería $575,000.

El séptimo punto fue la presentación, lectura y aprobación de los términos del convenio de ocupación.

Los ejidatarios levantaron una mano para votar y, así, la asamblea ejidal lo aprobó.

Como octavo punto, votaron y aprobaron a las personas que recibirán, en representación del ejido, el pago de la indemnización: Martha Beatriz Mex, Lourdes May May, María Victoria Jiménez Mex y Adimir Joel May May.

Aplazamiento de pago

Luego, en el noveno punto, el Fonatur debió entregar el dinero del pago, pero como cambió el monto se informó que unos días se entregará el cheque al comité.

En décimo punto, los campesinos autorizaron al comité a firmar el convenio de ocupación del lote cedido.

Como punto 11, se informó que el visitador agrario hará los trámites de ley.

En el décimo segundo punto, se firmó el convenio de ocupación de las tierras. El ejido, en el punto 13, autorizó a Fonatur-Tren Maya, S.A. de C.V., que inscriba los acuerdos de la asamblea (en el Registro Agrario Nacional, RAN).

Por último, se dijo que el pago de los $1,000 por ejidatario se podría realizar el viernes 10 de febrero.— Megamedia