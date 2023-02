Veda del Mero en Yucatán: pescadores quedan sin apoyo estatal por estar en el mar

PROGRESO.— En el padrón de beneficiarios del programa estatal Respeto la Veda del Mero, muchos pescadores de la flota mayor de Yucalpetén no fueron incluidos porque cuando se realizó el censo no estaban en tierra, se encontraban de viaje y por ese motivo no fueron inscritos, afirmaron patrones de las embarcaciones.

Los hombres de mar que, por no estar inscritos en el padrón pesquero, no recibirán el apoyo mensual de $2,400 en vales durante la veda del mero, que va del 1 de febrero al 31 de marzo, ahora quieren salir a pescar guachinango y canané.

Hay barcos listos, solo falta que la Capitanía de Puerto de Yucalpetén autorice el despacho de cada barco.

El apoyo por la veda del mero lo da la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán (Sepasy).

Censo de pescadores no tomó en cuenta a los que estaban en alta mar

El pescador Pablo Noh Cruz y otros patrones de barcos de la flota mayor pesquera dijeron que el censo de los pescadores para que reciban apoyo de la veda del mero se hizo cuando las embarcaciones estaban de viaje, así que muchos pescadores no fueron incluidos.

Calcularon unos mil o más pescadores quedaron fuera.

Afirmaron que fueron empadronados los pescadores ribereños y muchos foráneos que solo trabajan durante la pulpeada, del 1 de agosto al 15 de diciembre, y no se dedican a la captura de mero; solo pescan pulpo y después trabajan como albañiles, pintores, fibreros taxistas.

También dijeron que en el padrón de beneficiarios del apoyo por la veda del mero hay hasta trabajadores de marinas que laboran operando yates y, aunque no son pescadores, por solo tener Libreta de mar, los incluyeron en el padrón.

Indicaron que lo mismo ocurre con personas que emigraron de los pueblos a los puertos para pescar pulpo y, al terminar la pulpeada, regresaron a sus comunidades: fueron incluidos en el padrón de beneficiados.

Pero no incluyeron a todos a los pescadores de mero, dijeron.