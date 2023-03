Yucatán. Sube de tono el problema de invasión en Chicxulub: agresiones y plantón

PROGRESO.- El tema de la invasión de terrenos en la zona de antros de Chicxulub Puerto sube de tono, pues hoy vecinos y ejidatarios inconformes realizaron un plantón en el Ayuntamiento para pedir la intervención de las autoridades municipales.

El plantón de ejidatarios y vecinos, que comenzó a las 9 de la mañana, se realiza a dos días que un numeroso grupo de personas invadió el amplio terreno de la zona de antros al final de la calle 19 rumbo a Uaymitún.

Ayer jueves en la tarde se presentaron a la zona invadida algunos ejidatarios encabezados por el comisario Luis Figueroa Aguilar conocido como “Cadáver”, quienes llevaron documentación para explicar que los terrenos son del ejido, pero los paracaidistas lo rechazaron y los sacaron con insultos.

Acusan que recibieron agresiones de invasores en Chicxulub Puerto

En el plantón de hoy, los vecinos y ejidatarios expusieron que los invasores con un machete rompieron los papeles que llevaba el “Cadáver” y los agredieron verbalmente.

Indicaron que temieron que los ataquen con machetes, por eso decidieron trasladarse a Progreso para pedir la intervención del Ayuntamiento y hablar con el alcalde Julián Zacarías Curi.

Los manifestantes llevaban pancartas con leyendas como “los ejidatarios de Chicxulub exigimos respeto y desalojo de personas invasoras peligrosas y vulgares” y “ejidatarios de Chicxulub Puerto pedimos el desalojo de invasores en nuestras tierras ejidales”.

Primero se plantaron frente la sede de la Comuna y después bloquearon la calle para que las autoridades municipales los atendieran.

Funcionario de la Comuna atiende la queja por las invasiones

Ños atendió el regidor secretario Roger Gómez Ortegón, pues el alcalde sostenía reunión con Luis Figueroa, quien le explicó al edil como está el caso y los momentos de tensión que se vivieron el jueves por la tarde.

Las ejidatarias mostraron sus certificados de derechos sobre terrenos de uso común, que tienen la posesión desde 1923, y afirmaron que tienen la carpeta básica, planos de dotación, mediciones y límites.

"Las 20 hectáreas invadidas son de uso común y le pertenecen al ejido", subrayaron.

Señalaron que si tienen que llegar al presidente de la República lo van a hacer y negaron que los invasores sean gente de escasos recursos, pues tienen camionetas y autos de lujo, "son personas de varios lugares y de Flamboyanes".

El alcalde ofrece que no se permitirán invasiones en Progreso

Ejidatarios de Chicxulub protestan frente al Palacio Municipal en Progreso por la invasión de terrenos ejidales

Miguel Canual Durán, comisario municipal de Chicxulub, quien acompaño a Luis Figueroa en la reunión con el alcalde, dijo a los manifestantes que el caso ya se está atendiendo, que el primer edil está consciente y les refrendó su apoyo para Chicxulub.

Señaló que el alcalde les dijo que no se van a permitir invasiones, pero hay que tener paciencia para que se arme un expediente y puedan atenderlo.

“Le pedimos a toda la gente que se quite (de la calle bloqueada), que no se involucre, es totalmente ilegal, tengan la confianza y certeza que se va a atender, nos aseguraron que ningún invasor se va a quedar allá”.

Sin embargo, los manifestantes reviraron y dijeron que así pasó en Flamboyanes, invadieron terrenos y terminaron regularizandolos.

Sube de tono el plantón en Progreso por invasiones en Chicxulub

El comisario municipal no convenció a los vecinos, quienes se quedaron en el plantón, aunque el comisario ejidal se retiró.

La protesta subió de tono, los manifestantes dijeron que quieren escuchar de viva voz del alcalde su opinión, así que comenzaron a gritar “Que salga el señor alcalde, que salga Julian”, “Si en una semana no pasa nada vamos a actuar", "O nos escucha o cerramos el sendero (jurásico)”.

Hebert Pech, quien es alarife, hizo serias acusaciones contra Julián Zacarias, pues gritó “todo lo propició el alcalde, el preparó todo y por miedo no se lo dicen, él comenzó todo, pues no mueve un dedo si no lo autoriza, así que él lo debe de acabar y sacar a todos de esos terrenos”. El alcalde Julián Zacarías acude a hablar con ejidatarios de Chicxulub que protestaron por invasión de terrenos

Habla el alcalde Julián Zacarías con los manifestantes

Finalmente, Julián Zacarías bajó y habló con los ejidatarios y ejidatarias, a quienes dijo que está al tanto al cien por ciento del problema, pidio que no se metan a la zona invadida, que no peleen, que se mantengan a distancia.

Les dijo que ni el Ayuntamiento ni ninguna otra autoridad está fomentando esas invasiones en ese lugar y en ninguna parte, que no lo consienten.

Pidió que estén tranquilos, que están trabajando con los tres niveles de gobierno, "el caso va a llevar su tiempo, pero no se acerquen para no caer en provocaciones".

Es importante que presenten su demanda, apuntó, el tema se va a solucionar, dejen trabajar a las autoridades.

"Yo no consiento ningún tipo de asentamientos irregulares, no lo voy a consentir, estamos trabajando para solucionar ese problema", enfatizó.