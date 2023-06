Clima en Yucatán. Llegarían las lluvias hoy a la Península

MÉRIDA, Yucatán.— El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer su informe sobre el pronóstico meteorológico, válido de las 06:00 horas del jueves 22 las 06:00 horas del viernes 23 de junio de 2023.

El documento señala que, en las próximas 24 horas, se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento. El ambiente será muy caluroso a extremadamente caluroso en el día y cálido por la noche.

Consulta las condiciones del tiempo que el #SMNmx pronostica para este jueves en #México y toma tus precauciones. ¡Que tengan excelente día! pic.twitter.com/B9ZezwN0fp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 22, 2023

Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de lluvias muy fuertes y tormentas puntuales intensas en el centro y sur de Quintana Roo, además de intervalos de chubascos en el oriente, noreste, norte-centro, noroeste, sur de

Yucatán, norte, centro, sur de Campeche y norte de Quintana Roo, debido a la influencia de la onda tropical número 6 en combinación con divergencia en altura. El ambiente será caluroso a muy caluroso durante la tarde y cálido en la noche. Los vientos serán del este-sureste de 15 a 25 km/h y las rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán de componente noreste y norte en la costa de Yucatán y Campeche respectivamente.

Clima en Mérida

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 39 a 41 °C como máxima y de 23 a 25 °C la mínima. Para el interior del estado, la máxima será de 37 a 39 °C en el Norte-Centro y 23 a 25 °C la mínima en el interior del estado.

Temperatura actual de Mérida

El Centro Hidrometeorológico de Mérida informó que las temperaturas máximas para hoy en la capital del estado y su zona metropolitana serán de 38° Celsius a 42° C, mientras las mínimas serán de 22° C a 26° C.

A las 7:00 a.m. de este jueves, la temperatura en Mérida fue de 28° Celsius, con humedad del 77% y viento de 24 Km/h.

Tormenta "Bret"

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Miami, Florida, Estados Unidos, informó que a las 8:00 AM hora local (6:00 a.m. hora de México), el centro de la tormenta tropical "Bret" estaba localizado cerca de la latitud 13.6 Norte, longitud 57.0 Oeste. "Bret" se está moviendo hacia el oeste a cerca de 24 km/h, y se espera este movimiento general con un aumento en la velocidad de traslación durante los próximos días. En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de "Bret" se acerque a las Antillas Menores hoy, se mueva a través de las Antillas Menores temprano esta noche, y luego se mueva hacia el oeste a través del este y centro del Mar Caribe el viernes y el sábado.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de los 110 km/h con ráfagas más fuertes. Se pronostican pocos cambios en la intensidad hoy mientras "Bret" se acerca a las Antillas Menores. Se anticipa que el debilitamiento comience esta noche o el viernes después de que "Bret" pase sobre las Antillas Menores, y es probable que el sistema se disipe sobre el centro del Mar Caribe el sábado en la noche.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta los 185 km del centro, especialmente hacia el norte. La presión central mínima parcialmente basada en los datos de los Aviones Cazahuracanes de la Fuerza Aérea es 996 mb (29.42 pulgadas).

El Tiempo en Yucatán

Debido a la influencia de una onda tropical en combinación con divergencia en altura, el ambiente será muy caluroso a extremadamente caluroso en el día y cálido en la noche, los vientos dominantes del este-sureste de 15 a 25 km/h y las rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán de componente noreste y norte-noreste en la costa de Yucatán

El Tiempo en Campeche

El ambiente será muy caluroso a extremadamente caluroso en el día y cálido en la noche, los vientos dominantes del este-sureste de 15 a 25 km/h y las rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán de componente noreste y norte-noreste en la costa de Campeche

Durante este día se esperan lluvias fuertes y tormentas puntuales muy fuertes en el centro y sur de Quintana Roo, además de intervalos de chubascos y lluvias dispersas.

Clima CDMX

En su pronóstico por regiones, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, bruma y ambiente templado. Durante la tarde, ambiente caluroso, cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento del noreste de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posible formación de tolvaneras. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Edo. Méx., la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

¿Cómo está el clima?

Para el Golfo de México se espera: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco, lluvias puntuales fuertes en Veracruz (sur) y sin lluvia en Tamaulipas; las lluvias mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en Veracruz y Tabasco. Por la mañana el ambiente será templado a cálido y por la tarde caluroso a extremadamente caluroso en la región. Viento de componente este de 15 a 30 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras en Tamaulipas, además de rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Veracruz y Tabasco.

Para la Península de Yucatán se prevé: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, además de lluvias puntuales fuertes en Yucatán; todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como podrían originar encharcamientos e inundaciones. Ambiente cálido por la mañana y caluroso por la tarde. Viento de componente este de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la península.

Buenos días!!uD83CuDF02una vaguada en niveles superiores de la tropósfera, dejará tormentas fuertes y muy fuertes ??con abundante actividad eléctrica ?? posible caída de granizo uD83EuDDCA y vientos fuertes uD83CuDF2C?en la península de Yucatán y lluvias de menor intensidad uD83CuDF26?en el estado de Tabasco. pic.twitter.com/O6AssmpHGJ — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) June 22, 2023

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, dio a conocer que, debido a una vaguada en niveles superiores de la tropósfera, dejará tormentas fuertes y muy fuertes con abundante actividad eléctrica, posible caída de granizo y vientos fuertes en la península de Yucatán.

También anticipó para el estado de Quintana Roo que habrá un notable incremento en el potencial de lluvias para las próximas horas.

??Prepárense en #QuintanaRoo.



Notable incremento en el potencial de lluvias para las próximas horas.



No olviden enviar sus reportes. pic.twitter.com/43DgfU3Nk2 — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) June 22, 2023



Para este jueves, Palma Solís prevé para los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche:

Riesgo de tormenta fuerte

Lluvia fuerte

Turbonadas

Actividad eléctrica abundante

Granizo

Y para el resto de la región se prevén tormentas ordinarias.