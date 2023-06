En el Cessa dirán qué sigue en lo relativo a protesta

PROGRESO.— Por segundo día consecutivo ayer hubo paro de labores en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de este puerto, pues todavía no se soluciona el problema del aire acondicionado, servicio que afecta al edificio desde hace más de dos años y se resiente más en esta época de fuerte ola de calor.

Rudy Coronado Góngora, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) Sección 67 en Yucatán, informó que ayer miércoles por segundo día consecutivo, el paro laboral del personal sindicalizado fue de brazos caídos, al igual que el martes, primer día del movimiento en demanda de mejores condiciones laborales.

Este jueves continuarán con el paro laboral de brazos caídos, aunque esperan que se solucione el caso y se atienda la demanda de mejorar las condiciones laborales. La exigencia especial es que se restablezca el servicio de aire acondicionado, pues con la ola de calor, el problema se agudizó y afecta también a los usuarios.

Mencionó que la atención de urgencias continúa, ese servicio no se ha suspendido y tampoco se niega el acceso a las personas al Cessa, para que sean atendidas, pues el servicio de salud no se puede negar a nadie, se les explica a las personas que hay un movimiento de brazos caídos porque no funciona el aire acondicionado, lo que se espera quede solucionado este jueves, que es el plazo que se fijó para que las autoridades de la Secretaría de Salud de Yucatán, lo atiendan y solucionen.

Desde el martes al mediodía una empresa contratada por la SSY realiza los trabajos para restablecer el servicio de aire acondicionado. Este jueves a las 10 horas, el personal del Cessa se reunirá con los representantes del sindicato y determinar qué es lo que sigue, se espera que el clima artificial ya esté funcionando o se establezca una fecha para que opere al 100 por ciento de su capacidad.

Este miércoles acudieron pacientes a consultar, personas que no estaban enteradas del paro de labores. El médico general Arturo Quezada Domínguez informó que, se atenderían a cinco pacientes por consultorio, pues tienen derecho a la salud.— GABINO TZEC VALLE

