Cinco razones para visitar Progreso, Yucatán, y otras tantas para no ir

Prestadores de servicios, entre restauranteros, comerciantes, meseros, vendedores y paseantes consideran que hay suficientes motivos y atractivos para visitar Progreso, una playa cerca de Mérida y el principal puerto de Yucatán, así como los aledaños de Chicxulub, Chelem y Chuburná.

También opinan que hay suficientes motivos para no visitar los puertos del municipio progreseño, o pensarlo dos veces antes de trasladarse a esta ciudad y puertos aledaños para pasar el día en familia sobre todo los fines de semana. Los gastos se pueden disparar si quedan atrapados en los retenes del alcoholímetro.

Razones para visitar el puerto de Progreso, Yucatán, cerca de Mérida

1.- Cuenta con dos malecones, el tradicional y el internacional, con restaurantes que prestan servicio desde las 8 de la mañana, donde se ofrecen desayunos, almuerzos y cenas. Por la tarde hay venta de marquesitas, elotes, churros y diversos productos. Se cuenta con amplia vigilancia policíaca y marítima, salvavidas y paramédicos.

2.- Cuenta con atractivos como son el Museo del Meteorito ubicado en el malecón tradicional, el Sendero Jurásico de Chicxulub Puerto; la playa Pig Beach en Yucalpetén, cerca del hotel Costa Club del Isstey; así como la reserva ecológica de El Corchito y la Isla Columpios en el puerto de abrigo de Chuburná Puerto, ideales para pasar horas de entretenimiento en familia, bañarse en el mar, comer pescado y ceviches, acompañado de bebidas.

La playa a Pig Beach

3.- En Progreso, así como en los puertos de Chelem, Chicxulub y Chuburná, hay unos 200 expendios de cervezas, así como unas 20 tiendas de conveniencia que funcionan las 24 horas del día. Expenden bebidas alcohólicas, además de numerosos puestos de micheladas. Las bebidas alcohólicas, refrescos y botanas están al alcance de los paseantes y temporadistas.

4.- También están las ferias de verano en los parques de las comisarías de Chelem y Chicxulub, así como en el malecón internacional, con juegos mecánicos, los tradicionales futbolitos y otras atracciones combinadas con puestos que venden diversos antojitos yucatecos.

5. De fácil acceso a los puertos, con amplia red carretera, la Mérida-Progreso con seis carriles, la de Conkal-Chicxulub Puerto que une a la vía costera de Uaymitún-Telchac y la Sierra Papacal-Chuburná Puerto, además de la antigua carretera Progreso-Yucalpeten-Chelem, sin tener que llegar a la ciudad para dirigirse a los puertos del poniente de la cabecera municipal.

Playa cerca de Mérida. Cinco razones por los cuales no debes visitar Progreso

1.- El principal es el alcoholímetro que la policía municipal instala en la glorieta de Yucalpeten-Chelem y la salida del puerto, que en estas vacaciones se instala jueves, viernes, sábado y domingo. Son cuatro días de la semana. Todos los conductores son sometidos a las pruebas y muchos son sancionados con multas de hasta $15,000. Los retenes del alcoholímetro, dicen los prestadores de servicios, son los que ahuyentan al turismo en estas vacaciones de verano. A eso le atribuyen la baja afluencia en este primer mes del período vacacional.

Retenes en Progreso

2.- Los elevados cobros por los servicios que se prestan en las palapas y sombrillas, desde su renta que es de $300, pasa hasta los $500 por todo el día. Además de las cuentas de consumo que los clientes consideran elevados, a los que se agrega la exigencia de las propinas.

3.- Falta de espacios públicos para el estacionamiento vehicular en las calles cercanas al malecón, los cuales (los espacios) son controlados por los "viene-viene", que cobran tarifas adelantadas de $50 a $100. Los baños cobran de 10 a 15 pesos. En el Museo del Meteorito, cuesta $20.

4.- El transporte de pasajeros está limitado en los fines de semana. En este puerto se presta hasta las 8 de la noche, con rumbo a Mérida. El de autobuses se satura, y no transporta a personas en estado de ebriedad. En las comisarías de Chelem y Chuburná desde las 7 de la noche ya no viajan a la cabecera municipal, con el argumento de que no tienen pasaje de retorno. En Chicxulub Puerto, a las 8 de la noche ya no se presta servicio para la zona costera de Uaymitún.

EL puerto de Progreso

5.- Los constantes apagones que se registran en la ciudad y en los puertos de Chicxulub, Chelem y Chuburná Puerto. Lo mismo ocurren durante el día que por las noches con duración de minutos, aunque hay ocasiones que tardan hasta tres horas.

Asimismo hay problemas en el abasto de agua potable, en especial en la zona veraniega, donde por la ocupación de las casas y la demanda del líquido, la mayoría de los temporadistas y habitantes recurren al uso de bombas hidráulicas para llenar sus cisternas. Ante la escasez de agua potable, como ocurre en los períodos vacacionales, muchos predios veraniegos se surten con agua por medio de pipas para llenar sus piscinas y cisternas.- GABINO TZEC VALLE.