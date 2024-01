TZUCACAB.— Como un insulto a la actividad que realizan califican los apicultores de este municipio el precio que les ofrecen por el kilo de miel: apenas 12 pesos.

Para ellos es un balde de agua helada al empezar la cosecha de dulce.

Productores señalan que las primeras cosechas se las pagaron a $12 el kilo, lo que consideran un insulto para el trabajo que realizan.

“Todos estamos afectados, los más perjudicados son los pequeños apicultores que recolectan la miel en cubetas”, expresa el productor apícola Álvaro Góngora.

“En Catmís (comisaría), uno de los pequeños productores cosechó el dulce en cubetas y cuando lo fue a vender se lo pagaron a $12 el kilo; le pregunté por qué lo vendió si estaba muy bajo el precio y me dijo que no tenía otra opción, ya que no contaba con dinero para la comida”, relata Góngora.

Piden cumplir promesa a AMLO

Ante esta situación, los apicultores piden la intervención del gobierno federal para acabar con los ‘coyotes’, “que son los que se llevan las mejores ganancias, ya que ellos machetean el precio de la miel”.

Recuerdan que, en una reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se iban a instalar centros de acopio de la miel y que se acabaría con los intermediarios y la corrupción para que los productores tengan las mejores ganancias.

“Hoy pedimos que se ponga en marcha esta promesa, ya que este año los apicultores tenemos un muy mal inicio con estos precios muy bajos”, expresa Góngora.

Piden la intervención del gobierno federal para que cumpla con la instalación de centros de acopio con precios justos y acabar con los intermediarios que “hacen su agosto”.

Miel en Yucatán, en desplome

Según recuerdan los apicultores, el precio de la miel ha venido en caída en los últimos cuatro años. Fue en 2021 cuando alcanzó un precio de $56. Luego bajó a casi la mitad, en 2022, cuando alcanzó los 26 pesos.

El año pasado el precio del dulce decreció aún más, a los $22 por kilo, y ahora, al comenzar el año, se paga 12 el kilo, aunque hasta ahora no se ha fijado un precio en el centro de acopio.

“Los apicultores estamos muy decepcionados por estos precios muy bajos, todo ya subió, incluso el mismo gobierno federal ya incrementó el salario mínimo y nosotros, quienes vamos a extraer la miel, le tenemos que pagar 300 pesos (a los trabajadores que contratan) y éstos piden más por el salario que ya subió, y si se machetea el precio de la miel no vamos a sacar ni para pagar a los ‘chalanes”, continúo.

Como referencia, el precio de $12 por litro de miel que reciben los productores, es igual que la tarifa de un viaje en los autobuses Va y Ven en las rutas de las colonias de Mérida.— MARTÍN CHAC BACAB